Šílené záběry z juniorské ligy: Havířovský hráč vzal soka po hlavě hokejkou!

Šílená scéna se odehrála před zraky fanoušků na hokejovém utkání Ligy juniorů mezi Vsetínem a Havířovem. Útočník Valachů Lukáš Stodůlka, jel při power play proti prázdné brance, když ho zezadu udeřil do hlavy hostující obránce Jan Valouch. Případem se bude zabývat disciplinární komise.

V neděli Vsetín na hřišti přivítal v rámci hokejové Ligy juniorů tým Havířova. Domácí celek vedl po dvou třetinách o dva góly a nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo poklidný průběh tohoto utkání něco narušit.

To se však změnilo šest minut před koncem, kdy jel vsetínský útočník Lukáš Stodůlka uklidit puk do prázdné branky. Obránce hostujícího týmu Jan Valouch se totiž rozhodl soupeře zastavit za každou cenu a hokejkou ho zezadu udeřil do hlavy.

„Takové zákroky nepatří snad ani do karate a podobných sportů. Doufám, že náš hráč bude v pořádku,“ komentoval po utkání pro klubový web brutální faul vsetínský trenér Radim Kucharczyk.

Napadený hráč se okamžitě skácel k zemi a kolem něj se rozpoutala hromadná bitka, kterou museli několik minut klidnit rozhodčí. Ti nakonec Vsetínu připsali technický gól a Jan Valouch se musel pakovat z ledu.

O jeho dalším osudu rozhodne disciplinární komise, jak ostatně pro Blesk potvrdil i bývalý hokejový reprezentant a nynější manažer vsetínské mládeže Ondřej Němec: „Momentálně je všechno v kompetenci disciplinární komise a my v tuto chvíli nebudeme poskytovat další informace.“

Z počínání svého juniorského kapitána je nešťastný i klub z Karvinska. „AZ Havířov s podobnými zákroky, které jsou daleko za hranicí sportovního chování, zásadně nesouhlasí a tato politováníhodná událost se rozhodně neshoduje s dlouhodobou koncepcí směřování naší hokejové mládeže ani klubu jako takového,“ stálo v oficiálním prohlášení havířovského klubu.

Napadený Lukáš Stodůlka byl po šíleném faulu převezen do nemocnice, kde podstoupil podrobná vyšetření. Žádná vážnější zranění se však naštěstí nenašla a mluvčí Vsetína Václav Trávníček později médiím potvrdil, že je hráč v pořádku a už opět trénuje.