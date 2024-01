Šéf antidopingového výboru o Hradci: Ať padne trest. Trvá na zodpovědnosti

Možná, že obhajoba hradeckých hokejistů zapůsobila na sportovní senát. Ale na šéfa Antidopingového výboru ČR Martina Čížka rozhodně ne: „Jsme názoru, že trest by měl být významný.“ Verdikt v nejpálivější extraligové kauze za poslední roky by měl padnout kdykoliv během následujících čtrnácti dní. Bez něj se nepohne ani disciplinární komise soutěže, která má rozhodnout o případném postihu pro celý Mountfield HK.

Každým dnem se dá čekat, že v dopingové kauze hradeckých hokejistů padne verdikt. Jestli úplně finální, se uvidí. Se svým obhájcem požadují, ať mohou hrát, jakmile to bude možné. Mountfield HK je připraven je okamžitě zapojit do akce. Ovšem Antidopingový výbor logicky dál pevně drží svůj zákop a zásady. Verdikt Národního rozhodčího soudu by měl padnout do konce ledna. Přesněji řečeno, výsledky čekejte tři. Každý případ se posuzuje zvlášť.

„Řízení před Národním rozhodčím soudem pro sport (NRSS) stále není pravomocně ukončené. Nerad bych v tuto chvíli přinášel do případu zbytečné spekulace,“ odvětí nejdřív ředitel Antidopingového výboru Martin Čížek na dotaz, jestli se nějak během měsíců změnil pohled na případný postih tří hradeckých hokejistů. „Každopádně jsme názoru, že trest by měl být významný, jelikož na této úrovni se taková věc prostě musí trestat,“ jedním dechem dodává.

Horní hranice zní čtyři roky. Byly by významné dva? Teď Čížek neřekne. Graeme McCormack, Kevin Klíma a Martin Štohanzl zůstávají v napětí. Věří svému obhájci Janu Šťovíčkovi, že s jeho pomocí přesvědčili sportovní soud, že zakázaná látka se do jejich těla nedostala s úmyslem získat výhodu. A taky, že víc udělat už sami nemohli, žádné nedopatření. Prostě se víc nedalo.

Jenže!

Když se šéfa Antidopingového výboru zeptáte, zda ho hráčská obhajoba nějak obměkčila nebo změnila jeho pohled na kauzu, neváhá ani sekundu: „Nezměnila, ale utvrdila.“

A svůj pohled na trio pozitivně testovaných hráčů rozvíjí: