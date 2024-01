Olympijská plavkyně Horská má nového mazlíčka: Sloní láska!

Někdo si vystačí s křečkem, jiný se psem, další doma trápí tygra. To prsařka Kristýna Horská (26) je, co se mazlíčků týče, maximalistkou.

Blondýnka, která začínala jako akvabela a loni dočasně oslepla na jedno oko, vyrazila na dovolenou do Thajska. Kromě dovádění na pláži vyrazila i do záchranné stanice, kde ji statní chobotnatci dostali do kolen. „To bylo tak skvělý,“ rozplývala se, když si se slony užila koupel, krmení bambusem a pořádnou dávku mazlení.

Slečna, která v prosinci brala bronz z ME na 200 metrů prsa a teď byla vyhlášena druhou nejlepší plavkyní Česka za minulý rok, teď v bazénu vyhlíží český rekord. A pak třeba zase nějakou nezapomenutelnou dovolenou.