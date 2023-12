Nová česká vlna boří rekordy: Plavci vystoupili z dívčího stínu, kdo je kdo?

Hlavně mu neříkejte Mirek! Znakař Miroslav Knedla o tohle oslovení nestojí, i proto v bazénu plave tak rychle. „Honza Šefl mi říkal, že jestli ten jeho rekord na polohovou stovku zvládnu dát pod padesát tři sekund, už mi nebude nikdy říkat Mirku. Takže jsem spokojený, víc už ani nemůžu,“ vyprávěl zvesela poté, co na nejkratší polohovce hned třikrát zdrtil maximum české legendy Jana Šefla. Ten se držel na vrcholu národních tabulek dlouhých jedenáct let.

Jenže přichází nová doba, v níž vládne mladá síla. Zatím byli ve stínu hvězdných medailových dívek, ale už jdou taky po krku minimálně evropské špičce. Osmnáctiletý Knedla, letošní juniorský mistr světa na 50 metrů znak, první v řadě.

V Otopeni byl na své první seniorské velké akci a hned se dostal do finále ve třech individuálních disciplínách a taky ve štafetě. Během týdne zlomil šest národních rekordů v dospělé kategorii a přidal ještě dva juniorské.

„Já jsem mu slíbil, že pokud na sto znak bude do pátého místa, že mu toho Mirka odpářu a vymyslím nějakou jinou přezdívku. Navrhoval jsem Slávka, ale ten taky neprošel,“ usmíval se trenér Kreník, který měl v Otopeni českou výpravu na starosti.

Knedlu teď čeká příprava na olympijské hry, kam už na znakařské stovce splnil limit. A od nového školního roku se přesune do Spojených států. Z nabídek univerzit si mohl vybírat. Zájem měla i Arizona State, kde pracuje Bob Bowman, životní kouč Michaela Phelpse. Volba však padla na Bloomington v Indianě.

Po světě už dávno cestuje o rok starší motýlkář Daniel Gracík, jenž se spolu s Barborou Seemanovou tuží v mezinárodní tréninkové skupině švýcarského kouče Luky Gabrila. Na své značkové trati 100 metrů motýlek šokoval národním rekordem 50,02 sekundy v semifinále, což by ve finále znamenalo jen čtyři setiny od medaile. Nakonec byl pátý.

„Nikdo o tom nemluví, ale Daniel zaplaval stovku motýlek na hranici padesáti sekund. A finále zaplaval strašně, což značí, že tenhle kluk je schopný plavat ještě rychleji. Jsem moc zvědavý, co předvede v únoru,“ chválil ho Gabrilo s výhledem na únorové mistrovství světa v dlouhém bazénu v Dauhá.

Do téhle parádní skupinky patří i další motýlkář Ondřej Gemov, osobitý mladík s vlastní kolekcí plavek. Věčný vtipálek s přezdívkou Gejda a se zálibou v tetování má ojedinělou audiovizuální paměť, takže je schopen odrecitovat celý seminář divadla Járy Cimrmana. Na dvoustovce skončil v národním rekordu pátý. Na stejný výsledek dosáhl na dvoustovce prsa Matěj Zábojník. V závěsu je navíc další prsař Vojtěch Netrh.

„Myslím, že se sešla dobrá parta těch kluků. Umí držet pospolu v těch správných věcech, dokážou zatáhnout ve chvíli, kdy se to od nich trochu čeká. A to je perfektní na závodech i na soustředěních, kam spolu jezdí,“ vysvětlil Kreník. „Je to samozřejmě určitá dávka dřiny, určitá dávka talentu, i určitá dávka štěstí, jaký vztah je mezi trenérem a závodníkem. To vidím u kluků dobré.“

Nová vlna v bazénu

MIROSLAV KNEDLA (18 let)

ME: 6. na 50 metrů znak, 7. na 100 metrů polohový závod a ve štafetě na 4x50 metrů polohový závod, 8. na 100 metrů znak (celkem 6 národních rekordů, 2 juniorské rekordy)

Očima Kreníka: „Když si dám dvě a dvě dohromady, tak mi z toho vychází osm českých rekordů. A osm českých rekordů za jedno mistrovství… Ty vado, to je teda famózní! Klobouk dolů! Musím říct, že ještě s jakou grácií on to dokázal. Obdivuhodné. Míro, klobouk dolů!“

DANIEL GRACÍK (19 let)

ME: 5. na 100 metrů motýlek (celkem 2 národní rekordy)

Očima Kreníka: „Danovi se teď podařilo překonat dva české rekordy, to si myslím, že určitě není málo na jedny závody. Gráca si umí dělat srandu z ostatních lidí. Je urputný, dokáže se správně naštvat a usměrnit to potom do výkonu jako takového.“

ONDŘEJ GEMOV (24 let)

ME: 5. na 200 metrů motýlek (národní rekord)

Očima Kreníka: „Gejdys dokáže každou situaci odlehčit a za to ho máme všichni rádi. Někdy přestřelí a za to ho máme taky všichni rádi. Jeho plavky nenosím, mně totiž žlutá moc nesluší. Ale všem je doporučuju.“

MATĚJ ZÁBOJNÍK (23 let)

ME: 5. na 200 metrů prsa (národní rekord), 7. ve štafetě na 4x50 metrů polohový závod (národní rekord)

Očima Kreníka: „Matěj to měl teď poměrně těžké, v Brně se přestavoval bazén na Lužánkách, trénovali složitěji. Ale ty výkony ukazují, že se s tím s panem trenérem popasovali perfektně. Finále a ve finále páté místo. Ježišmarja! Skvělé!“