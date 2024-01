Skandál na Clash od the Stars: Po napadení fanouškem odnesli Veselého na nosítkách!

Na galavečeru Clash of the Stars se odehrála opravdu nevídaná scéna. Jeden z fanoušků napadl při nástupu kontroverzního influencera Tadeáše "Gangstaboy" Veselého (22), který nakonec skončil v péči lékařů. Celým případem se bude zabývat policie.

Tadeáš "Gangstaboy“ Veselý právě nastupoval ke svému zápasu proti Miroslavu Lonerovi alias Faynemu. V polovině cesty k ringu ho však zezadu napadl jeden z fanoušků, který úderem poslal Veselého k zemi.

Celou hrůzu Blesku popsal Marek "Datel" Valášek. "Tadeáš nastupoval do klece, šel tam publikem a najednou tam skočil jeden nebo dva borci... Dal mu jedničku... Co jsem teď slyšel, tak na tom neni moc dobře," řekl otřesený youtuber, který přiznal, že rozhodně nepatří mezi Veselého příznivce, ale šílený útok pochopitelně jednoznačně odsoudil. "Uvidíme, co se dozvíme zítra, ale jestli tam prostě stál borec a nemá rád Tadeáše Veselýho, skočil tam a dal mu prostě pěstí, když to nečekal. Je mi z toho na blití," dodal.

Veselý musel být od klece odnesen na nosítkách a hovořilo se dokonce o tom, že prodělal zástavu srdce. Útočník byl několika zaměstnanci security vyveden z haly a následně předán policii, která se bude tímto případem zabývat.

