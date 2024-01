Lidé přispívají na léčbu komentátora Lachmana: Za pár hodin statisíce!

Biatlonový komentátor Tomáš Lachman (47) je už několik měsíců upoutaný na lůžko. Po nešťastném pádu utrpěl vážné zranní mozku, a přestože už dokáže komunikovat s okolím, svaly stále neovládá. Cesta za uzdravením tak bude pro věčně usměvavého milovníka biatlonu velmi dlouhá a také nákladná. Přátelé se tedy rozhodli jeho rodině pomoct a založili sbírku, ve které se během pár hodin vybraly statisíce korun.

V květnu se Tomášovi zhroutil svět. Na dovolené, kterou trávil společně se svou manželkou, nešťastně spadl ze schodů a částečně ochrnul. Poranil si mozek, dlouho ležel v umělém spánku, a přestože se jeho stav začal zlepšovat, stále je upoutaný na lůžko. Svou práci tak nemůže vykonávat a jeho rodina se i kvůli nákladné léčbě dostala do finanční tísně.

Věc tak vzali do rukou Lachmanovi přátelé, kteří založili veřejnou sbírku, na kterou může kdokoliv přispět libovolnou částku. Peníze budou použity na komplexní neurorehabilitační péči a také individuální pomůcky, které by mu mohli pomoct k návratu domů. S podporou neotálejí ani sportovci a kolegové, kteří kromě peněz pomáhají také sdílením sbírky.

„Život se někdy změní ve zlomku sekundy. Tomáš Lachman je jeden z nejusměvavějších lidí co znám, bohužel stačil špatný krok a jeho život i život jeho rodiny se obrátil vzhůru nohama. A právě na nohy mu teď můžeme pomoci. Přeci v tom Lachece nenecháme,“ stálo u příspěvku komentátora Michala Dusíka, ve kterém sdílel odkaz na stránku Donio.cz, kde se sbírka nachází.

Sbírku se rozhodl na svém Instagramu propagovat také Český svaz biatlonu, který s Lachmanem dobře vychází. Oblíbencem je také mezi závodníky. „Pojďme pomoct Tomášovi zpátky na nohy,“ napsali v prohlášení.

Velkým pomocníkem by pro Tomáše mohly být také dojemné vzkazy, které mu fanoušci u svých příspěvků nechávají. „Tome, ty to zvládneš, přeji hodně sil k návratu do běžného života,“ vzkázala komentátorovi jedna z přispívajících. „Zdraví je to nejdůležitější v životě. Držíme palce,“ přidal se další fanoušek.

Sbírka pro Lachmana tak jede v plném proudu, což dokazuje také vybraná částka. Během prvních pár hodin se totiž vybralo více než tři čtvrtě milionu korun a my můžeme doufat, že se podaří vybrat ještě mnohem více.