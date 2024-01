Biatlonisté do Itálie bez mužské jedničky. Odpočívá a trénuje doma

Už jen jeden díl Světového poháru a mistrovství světa v Novém Městě na Moravě bude opravdu za dveřmi. Do Anterselvy ale přijel český tým bez svého nejzkušenějšího závodníka. Michal Krčmář si dává po letních zdravotních potížích trochu oddech a individuální trénink. „V tomhle stavu by ho to ve vysoké nadmořské výšce mohlo zatáhnout, což nikdo nechce,“ vysvětlil trenér českých mužů Michael Málek. Z IBU Cupu se naopak vrací Adam Václavík a Mikuláš Karlík.

Začátek sezony šel docela dobře, první vynechání závodu přišlo až v Hochfilzenu, kde Michal Krčmář nenastoupil do štafety. Nikdo se tomu ale nemohl divit. V létě měl totiž nejzkušenější český biatlonista neplánovaný dvouměsíční tréninkový výpadek. Jeho tělo napadl cytomegalovirus, který je nebezpečný například pro lidská játra.

„Na začátku července se mu přišlo na to, že má zhoršené jaterní testy. Pak vyšetření ukázala, že má v těle cytomegalovirus. Asi jsme to chytli včas, protože neměl žádné příznaky. Třeba Ondra Moravec, když to měl před pár lety, se nedokázal zvednout z gauče, jak byl z toho hotový,“ vzpomíná na počátek peripetií trenér mužů Michael Málek.

V posledních závodech už se ale letní pauza přeci jen projevila. „Michal to naštěstí neměl jako Ondra, ale tréninkový výpadek tam je a teď už v Ruhpoldingu říkal, že se sice cítí dobře, ale tělo úplně dobře nefungovalo,“ doplnil Málek.

Proto se závodník po debatě s koučem a sportovním ředitelem Českého svazu biatlonu Ondřejem Rybářem rozhodl, že do Anterselvy, kde je biatlonový areál v nadmořské výšce téměř 1600 metrů, nepojede.

„Stav Michala Krčmář není takový, aby teď závodil a trénoval ve výšce. Už na začátku sezony jsme počítali s tím, že může přijít chvíle, kdy se projeví jeho zdravotní problémy. Teď bylo třeba správně zareagovat. Zvolili jsme jistější cestu přípravy doma, kde ho budeme mít pod dohledem,“ vysvětlil Rybář na webu Českého biatlonu.

Krčmář si tak dá doma pár dní volno a začne trénovat. Nejprve v okolí Jablonce nad Nisou, pak nejspíš odjede i do Nového Města na Moravě.

„Myslím, že běžecky je na tom stejně jako minulý rok, ale spíš se trápí ve střelbě, vždycky to jde po jedničkách, což není špatné, ale na top výkon to v dnešním biatlonu s tím, jaká je tam konkurence, nestačí. Potřebujeme, aby se dostal do pohody. Myslím, že mu to pomůže, nabere energii, odreaguje se, nebude myslet na závodění a začne se připravovat,“ řekl Málek.

I přes Krčmářovu absenci odjelo do Anterselvy hned šest českých mužů. K Jakubu Štvrteckému, Tomáši Mikyskovi, Jonáši Marečkovi a Vítězslavu Hornigovi se přidají Adam Václavík a Mikuláš Karlík. Tito dva byli součástí A-týmu v první třetině sezony, tu druhou ale odstartovali v nižším IBU Cupu. Nyní v Anterselvě a poté na mistrovství Evropy na Slovensku zabojují o nominaci na MS.

Ženy SP v Anterselvě absolvují v tradiční sestavě: Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová.

Program SP v Anterselvě

Čtvrtek:

14:20, zkrácený vytrvalostní závod mužů (15 km)

Pátek:

13:40, zkrácený vytrvalostní závod žen (12,5 km)

Sobota:

12:55, smíšená štafeta dvojic

14:45, smíšená štafeta

Neděle:

12:30, závod s hromadným startem mužů

14:45, závod s hromadným startem žen