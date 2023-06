Lendl o Muchové, pocitech po zápase a trénování hvězd: Platí mě za pravdu

Když přiletí z Ameriky, kde žije, do Česka, je to svátek. Aby ne, má osm grandslamových titulů, 270 týdnů byl světovou jedničkou a poté se stal uznávaným trenérem. Třiašedesátiletý Ivan Lendl, osobnost světového formátu, si však na nic nehraje. Poznáte to záhy v otevřeném rozhovoru, který poskytl Sport Magazínu.

V prostějovské tenisové aréně vzal za kliku VIP boxu a s nadhledem pravil: „Můžete jít první, já už to tady za ta léta, co sem jezdím, znám.“

Challenger na Moravě by se bez něj už opravdu neobešel. I při jubilejním 30. ročníku tu platil za mimořádně vzácného hosta a patrona.

Jeho program byl opravdu nadupaný. Než usedl k půlhodinové zpovědi, už měl za sebou krátkou návštěvu rodné Ostravy a Matičního gymnázia, kde v roce 1979 maturoval. A protože hned po úspěšném složení zkoušky z dospělosti ho maminka tehdy vezla na letiště, aby stihl turnaj v Paříži, odpíchli jsme povídání stylově ve francouzské metropoli. Tam totiž zrovna finišovala úctyhodná jízda česká komety Karolíny Muchové.

Jak se vám líbí hra Karolíny?

„Držím jí palce. Je to něco jiného, než předvádí většina žen. Většina hraje všechno rovně, ona zahraje kopec, potom drop shot nebo slice, jde na síť, výborně pokrývá kurt. Čili – je to něco jiného a je to zpestření. Hraje hezky.“

Co v dnešním tenisu rozhoduje o úspěchu? Jde o stejné věci, jako když jste vyhrával French Open vy? Nebo se dostávají vzhledem k vývoji do popředí jiné faktory?

„Museli bychom to rozdělit na mužský a ženský tenis. A navíc přihlédnout k tomu, že dnes se bavíme o úplně jiném sportu, než byl za mě.“

V čem se tenis nejvíc vyvinul?

„Hlavně ve strunách. Ty strašně změnily tenis, protože s těmi současnými se dají hrát strašné falše. A to my jsme nemohli. Přírodními strunami se tak nedalo hrát. A teď, speciálně u mužského tenisu, platí, že kluci můžou dávat hrozné rány, a balon jim neuletí. Takže u mužského tenisu je to víc silové, než to bývalo. Na druhou stranu hodně věcí, které rozhodují o úspěchu, je i teď podobných. Ale nechci to moc porovnávat, poněvadž je úplně jiná doba a jiné náčiní.“

Jako hráč jste pomáhal určovat trendy, protože jste rád předbíhal dobu. Byl jste tím proslulý. Ostatní vás kopírovali.

„Snažili jsme se. (usmívá se) Ale takové struny jsme neměli. I když ty umělé jsme testovali už v osmdesátých letech. Jenže na falše, které jsou s nimi možné dnes, to ještě nebylo.“

Kde jste hledal inspiraci? Stal jste se průkopníkem novinek ve fitness přípravě, v pitném režimu i v dalších kamíncích mozaiky, z níž se skládá profesionální tenisový život.