Ivan Lendl v rodné Ostravě: Překvapivá slova o mateřštině!

Jeden z nejlepších tenistů všech dob vzpomíná na své první krůčky na ostravských kurtech! Tamní rodák Ivan Lendl (63) je velkým vzorem pro celé plejády pozdějších hráčů, včetně další legendy Rogera Federera či jeho svěřenců Andyho Murryho a Alexandera Zvereva. Co o sobě prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Magazín PATRIOT?

Syn někdejší české dvojky Olgy Jeništové (†84) a váženého funkcionáře Jiřího Lendla (†89) „držel tenisovou raketu snad už v kolébce“. Enormním úsilím se z rodné Ostravy vypracoval až na samotný světový vrchol. Svou pracovní morálkou a profesionalitou silně ovlivnil budoucí generace hráčů napříč celým širým světem, ne-li všechny.

Fenomenální Ivan Lendl (63) si svou dominancí na slavných dvorcích vysloužil přezdívku „ Terminátor “ podle robotického zabijáka z kultovního filmu Jamese Camerona či „Ivan Hrozný“ dle přídomku prvního a údajně velice krutého ruského cara, což mu nikterak nevadí. Nyní si slavný hráč zavzpomínal na své dětství a tenisové počátky, přičemž prozradil, jak se hovoří u něj doma v Americe. A ne, není to česky, ba ani anglicky!

O češtině i rodném kraji…

„Doma mluvíme polsky, protože máme rodinu Poláků, kteří nám pomáhají. Jinak všude jinde mluvíme anglicky,“ zaskočil zprvu odpovědí bývalý špičkový tenista. Přece jen z rodné Ostravy to neměli Lendlovi do Polska úplně daleko.

„Občas češtinu použiji, když se někde na turnaji potkám s Radkem Štěpánkem nebo Sebastianem Kordou, ale jinak vůbec,“ poodhalil bývalý sportovec, který po kariéře tráví nejvíce času hraním golfu a trénováním nových tenisových talentů, jak to má v současnosti se svým mateřským jazykem.

Letos v červnu uspořádal velkolepý návrat do své domoviny a rodného města po neuvěřitelných 13 letech! Není divu, že na něj dýchla jistá nostalgie. „Nejde to opomenout… Naro­dil jsem se tady, vyrůstal jsem tu a je vždy fajn se sem vrátit,“ zdůraznil, že je hrdým ostravským rodákem každým coulem. „Nikdy jsem to nevnímal, že jsme obklopeni těžkým průmyslem. Spíš jsem žil a stále žiji sportem. Spíše než o město se starám o to, jak hrají Vítkovice a Baník,“ nezapřel v sobě oddanost místních vůči domácím sportovním klubům.

Navštívil mnoho známých míst i dlouholetých přátel. Ve městě vyhledal svůj rodný dům či třídního učitele na gymnáziu, kde uvítali svého nejznámějšího absolventa s otevřenou náručí. „Ve škole pro mě měli připravený pěkný program a pamětní desku. Na radnici jsme vyjeli až nahoru, což za mě nikdy nebylo dovoleno,“ pochlubil se Ivan Lendl.

Své rodiště má spojené s tenisem, však výrazně se za tu dobu změnilo. „Některá místa jsem vůbec nepoznával, asi bych se v Ostravě klidně ztratil,“ smál se od ucha k uchu. „U mého domu stálo hřiště, které vypadalo jinak. Teď je zarostlé stromy, což za nás nebylo. Byl to jen trávník a později antuka, kde jsme hrávali hokej, fotbal a podobně,“ pokračovat dále Lendl, který byl podle svých slov jako kluk pořádně živý. Věčně prý pobíhal všude různě po okolí, ať už šlo o školní pozemky, tenisové kurty či starou a již zbouranou hokejovou halu.

Příběh ukrytý ve fotografii

Na unikátním a dnes již proslulém snímku fotografa Zdeňka Bernadta je zachycený malý Ivan Lendl v Komenského sadech v jedinečném okamžiku. Coby “Ball Boy” se ocitl v tuze známé roli, v jaké bylo mnoho kluků a holek před ním i po něm.

Každý slavný hráč nejprve začíná sběrem tenisových míčků, sleduje profesionály se zatajeným dechem a sní o velkých zápasech na grandslamových turnajích. „Bavilo mě to, byla to zábava. Když bylo mezinárodní mistrovství republiky, tak jsem tam byl denně od pondělí do neděle a celý den jsem sbíral,“ prozradil, že tuto neplacenou „brigádu“ vnímal pozitivně na rozdíl od mnohých ostatních.

„Ta fotografie má moc krásnou historii. Mí rodiče ji kdysi dávno dostali zarámovanou a já ji mám doma ve státech. Mám ji moc rád,“ ocenil autorskou práci fotografa Lendl, který je sám vášnivým sběratelem umění, zejména díla Alfonse Muchy. A jelikož oba rodiče hráli tenis, od malička byl tento sport pro malého Ivana povinností číslo jedna. Přesto ho jistý tlak na budoucí povolání z matčiny i otcovy strany nijak neodradil a držel se svého snu bez ohledu na okolnosti a nastolené překážky.