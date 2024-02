Těžce zraněný komentátor biatlonu Lachman: Dojemné gesto od fanoušků!

V květnu tomu bude rok, co se biatlonovému komentátorovi Tomáši Lachmanovi (47) zcela změnil život. Kvůli pádu ze schodů má těžké zdravotní trable, od kterých by mu v rámci možností chtěla sportovní veřejnost ulevit sbírkou, na které se nachází více než tři miliony korun. Kromě toho se od fanoušků dočkal emotivního gesta. Co si pro něj připravili?