Ondřej Blaho

Moderátor populárního pořadu Dobré ráno to popsal tak, jak to zkrátka je. Bez příkras vyzval všechny, kteří mohou, aby Lachmana finančně podpořili. „Mnoho z nás teď řeší těžkou životní situaci, neshody v rodině, v práci, ale prosím vás, je to vážně prd proti tomu, co zažívá Lachecova rodina," zveřejnil na facebooku.

„Tomáš Lachman redaktor, reportér, moderátor ČT sport a náš kámoš z televizního baráku, kterého znáte 100% všichni, je prostě v p*deli. Jinak to říct nejde. A ještě hůř je na tom jeho rodina. Přestože od úrazu udělal obrovský pokrok, je potřeba, aby zabral ještě víc. Teda ne on, ale terapeuti v Lázních Bohdaneč a ti si vezmou nějakou krupicu. Pomozte, prosím. díky," požádal Blaho.