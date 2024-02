Vlhová dva týdny po děsivém pádu: Konečně operace!

Před dvěma týdny skončila pro slovenskou lyžařku Petru Vlhovou sezóna. Na domácí trati v Jasné totiž spadla a vážně si poranila koleno. Dnes ji čeká operace ve Švýcarsku, po které bude následovat rekonvalescence spojená s dlouhou rehabilitací a fanoušci se modlí, aby se jejich oblíbenkyně vrátila co nejdříve na sjezdovky. Před operačním sálem však zřejmě nebude na olympijskou vítězku čekat její přítel.

Krátce po lednovém pádu odletěla Vlhová soukromým tryskáčem do Švýcarska, kde podstoupila podrobné vyšetření. Tam se bohužel potvrdily přetržené vazy a bylo jasné, že lyžařka bude muset na operační sál. Poté se však vrátila na Slovensko, aby své koleno na komplikovaný zákrok připravila. „Budou potřeba tak dva týdny. Nejdůležitější je, aby Petře splaskl otok,“ řekl pár dní po závodě trenér Mauro Pini.

Nyní se už Petra opět nachází ve Švýcarsku a to konkrétně ve městě Sion, kde podstoupí operaci pod taktovkou uznávaného lékaře Oliviera Siengristy. „Během posledních dní se nám podařilo přesně naplnit to, co od nás na klinice vyžadovali. Petra s fyzioterapeuty odvedla skvělou práci a proto věřím, že operace dopadne dobře,“ informoval o stavu lyžařky její trenér.

„I přes velkou bolest Petra rozpohybovala kolenní kloub a posílila okolní svaly. Udělala všechno pro to, aby byl zákrok úspěšný,“ sdělil manažer Richard Galovič. Ten následně také vysvětlil, proč si pro operaci vybrali zrovna Švýcarsko.

„Snažíme se vždy pracovat s těmi nejlepšími. Nejde o to, že bychom na Slovensku neměli skvělé lékaře, ale na této klinice mají zkušenosti s tímto typem zranění. Dostali jsme na ně doporučení od několika sportovců, kteří si stejným problémem prošli a nechtěli jsme riskovat,“ dodal manažer.

Vlhová už také ze švýcarské kliniky sdílela fotografii se svými fyzioterapeuty. „Děkuju, že vás mám. Od zítra začínáme od znova,“ stálo u snímku, na kterém však chyběl Petry partner Michal.

Ten totiž nejspíše nabyl dojmu, že by své milované v Sionu nijak nepomohl, a tak se vydal do Londýna na nedělní utkání Premier League. Ze stadionu Stamford Bridge, na kterém hraje svá utkání Chelsea FC, sdílel také několik fotografií, ale ze zápasu nejspíše odjížděl zklamaný. Domácí tým totiž schytal nálož od Wolverhamptonu.