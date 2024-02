Norská vláda na MS, zlato má Laegreid. Krčmářův lék: Paměť jako zlatá rybka

Následky trestného kola ze středeční smíšené štafety Michala Krčmáře trápily dlouho po tom, co pro něj nepodařený úvodní závod světového šampionátu skončil. V sobotu odpoledne ale šel znovu do boje a ve sprintu se revanšoval kvalitním výkonem a výsledkem v top dvacítce.

„Pro mě to byl obrovsky vypjatý závod, co se týče psychiky před závodem. Co jsem předvedl v mixu, mě poslalo totálně dolů. Neměl jsem žádnou sebedůvěru,“ líčil Krčmář pro Českou televizi. „Můj kamarád mi posílal zprávu, že po mix štafetě mám přemýšlet jako zlatá rybka, která má krátkou paměť, osm, deset vteřin…“

Český tým stále čeká na svůj průlomový výsledek, Krčmář ale nechal ve sprintu traumatizující zkušenost být. Střelbu vleže si pojistil rozvážným přístupem, na stavu strávil dlouhých 34,8 sekund, ale byla z toho nula. Na položce vestoje jednou minul. Do cíle pak dojel naprosto vyčerpaný.

„Michal Krčmář jel dneska vyloženě na jistotu. Ten závod je pro celý šampionát hrozně důležitý. Pokud si nevytvoří dobrou pozici, přijde o stíhačku, o možnost bodu do masáku. Tady mu nejde nic upřít. Dneska to nešlo udělat jinak,“ hodnotil pro Českou televizi sportovní ředitel svazu Ondřej Rybáře. „Je to vyzrálý závodník. Dneska by bylo sakra riskantní, ušetřit pět vteřin. Výchozí pozici nemá špatnou.“

S jedinou chybou zvládnul závod taky Tomáš Mikyska, který na šampionátu závodí s čtyřměsíčním tréninkovým mankem po letním zranění. Doběhl třiatřicátý. Do nedělní stíhačky se dostali i jedenačtyřicátý Jakub Štvrtecký a osmapadesátý Jonáš Mareček.

Šest medailí ve sprintech si rozdělily jen dvě reprezentace. Na páteční hattrick Francouzek dnes navázali Norové. Vyhrál Sturla Holm Laegreid těsně před Johannesem Thingnesem Bö a Vetle Sjaastadem Christiansenem.

Laegreid ležel v cíli vyčerpaný na sněhu jen několik momentů. Potom se ale hbitě zvednul a vychutnal si oslavu vítězství známou spíš z fotbalových stadionů. Zamával na divácké moře nad svou hlavou a rozpumpoval je k hlasité děkovačce. Nabitá Vysočina Aréna zase nezklamala a připravila borcům atmosféru, na kterou budou vzpomínat do smrti. Na stadionu bylo 26 863 diváků. Převaha francouzského a norského týmu je zjevná.

„Když vypustím Francouze a Nory, lyže byly v pořádku. Tyhle dva státy jsou odskočené. Je to fakt, musíme pracovat, abychom se jim co nejvíc dorovnali,“ líčil Krčmář. „Je to strašně těžký závod, bude to strašně těžký víkend. Není to špatná pozice do stíhačky, jsou tam ale velké rozdíly. Není to špatný vklad, ale člověk míří vždycky výš.“