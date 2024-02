Bizarnost během voleb: Jágr jako prezident cizí země?!

Když se ve sportovním světě řekne jméno Jaromír Jágr (51), zbystří i ti, kteří běžně hokeji neholdují. Není divu. Legendární hokejista si během stále aktivní kariéry vybudoval hvězdnou pověst. Dokonce takovou, že by ho někteří chtěli za prezidenta, jak ukázaly nedávné volby.

Jen málokterý hokejista se může pyšnit tolika úspěchy jako on. Jaromír Jágr během svých nejlepších let zářil nejen na klubové úrovni, ale i reprezentační. Postupně se stal miláčkem (nejen) hokejového Česka. Nejsou to ale pouze lidé z tuzemska, kteří mají Jágra v oblibě.

Proslulou osmašedesátku zbožňují i v zahraničí. Někteří dokonce tak moc, že by si ho zvolili za prezidenta. Jako například během víkendových prezidentských voleb ve Finsku!

„Jeden z vyřazených hlasovacích lístků z nedělních prezidentských voleb ve Finsku. (Jaromír Jágr ve skutečnosti nekandidoval.)," napsal jeden z uživatelů k fotce lístku na sociální síti X. I tahle bizarnost dokazuje, jak obrovský vliv má Jágr na své příznivce po celém světě i po padesátce.