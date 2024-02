RunCzech chce letos přilákat 100.000 běžců: Na půlmaraton v Praze jich může víc

RunCzech chce letos přilákat na své akce 100.000 běžců. Na dnešním setkání s novináři to řekl marketingový ředitel společnosti Jiří Nečásek. V minulé sezoně, kdy pořadatelé stále cítili dozvuky covidu a dalších krizí posledních let, se hlavních soutěžních běhů i doprovodných akcí zúčastnilo asi 76.000 lidí. K navýšení by měla přispět i rozšířená kapacita pražského půlmaratonu, na jehož startu může být až 15.500 místo dosavadních deseti tisíc lidí.

Kvůli tomu organizátoři přesunuli start a cíl od Rudolfina před Holešovickou tržnici. Masové běžecké akce mají velký význam pro domácí ekonomiku, loni jí podle metodiky agentury CzechTourism přinesly 775 milionů korun.

Pražský půlmaraton, který se uskuteční 6. dubna, už je prakticky vyprodaný. Zbývající poslední stovky registrací mohou zájemci zakoupit prostřednictvím spolupracujících charitativních organizací. "Navýšení kapacity vyžaduje některé změny. Plánujeme novou lokalitu startu a cíle, abychom tam umístili všechny startovní koridory. Bude tam velmi dobré zázemí pro běžce v tržnici a hlavně se všichni vejdou na start. Startuje se směrem do centra. Budou i drobné změny trasy," uvedl Nečásek.

Na Bubenské nábřeží se budou moci účastníci dostat i z nové lávky spojující Karlín a Holešovice. Zhruba polovina startujících budou cizinci, aktuálně je zaregistrovaných 109 národností. "Máme skoro 1000 Britů, potom jsou to Němci a Španělé. V nejlepší desítce jsou i země, které byste třeba neočekávali, jako je Dánsko nebo Portugalsko," řekl Nečásek.

Pozitivní efekt má projekt SuperHalfs, který zahrnuje šest velkých půlmaratonů v Evropě. Vedle Prahy zahrnuje závody v Lisabonu, Kodani, Cardiffu, Valencii a Berlíně. Pokud běžci do pěti let absolvují všechny, dostanou speciální medaili. "Do tohoto programu jsou zaregistrované desítky tisíc lidí a očekáváme, že většina se bude chtít podívat do Prahy," uvedl Nečásek.

Ekonomicky jsou zajímaví především účastníci ze zahraničí, kteří se musejí někde ubytovat a stravovat. Navíc obvykle nepřijíždějí sami, ale s doprovodem. "Největší přínos je na pražských závodech, kam přijíždí hodně cizinců a ty útraty jsou vyšší. Dohromady pražské závody loni přinesly do české ekonomiky 589 milionů korun," řekl Nečásek. "Pokud bychom měli dosáhnout 100.000 běžců, budu tady rád příští rok prezentovat, že RunCzech přinesl přes miliardu korun do české ekonomiky," dodal.

Vedle půlmaratonu je velkým lákadlem také květnový maraton v Praze, jehož první ročník se uskutečnil v roce 1995. Znovu bude startovat na Staroměstském náměstí, nikoliv na Václavském jako loni.

V seriálu RunCzech je deset závodů v Česku. Proměnit by se měly regionální půlmaratony. "Naším cílem je udělat z těch závodů běžecký festival, aby přijela celá rodina. Máme půlmaraton a rodinnou míli. Chtěli bychom do těch závodů přidat pětku, nebo desítku podle podmínek v daném městě," uvedl Nečásek. Mělo by se tak stát ještě letos.