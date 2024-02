Česká reprezentantka Fernstädtová vynechá mistrovství světa: Kvůli smrti tatínka!

Česko-německá skeletonistka Anna Fernstädtová (27) právě prožívá jedno z nejtěžších životních období. Dva týdny před začátkem mistrovství světa jí totiž zemřel tatínek, a tak se dvojnásobná účastnice olympijských her letos prestižní akce nezúčastní. O tragické události fanoušky informovala na svém Instagramu.

Trojnásobná juniorská mistryně světa, která se skeletonu věnuje od svých čtrnácti let, dnes na sociální sítě přidala zdrcující příspěvek. „Tati, doufám, že vyletíš vysoko a uděláš zase twist a flip. Vím, že jsem se odmlčela, ale potřebovala jsem strávit nějaký čas jen s rodinou a přáteli. Vlastně ani nevím, co říct jen děkuji všem, kteří mi byli poslední dva týdny velkou oporou,“ napsala Anna k sérii fotek, která začíná snímky svíčky s nápisem »Papa, 2. 2. 2024« a pokračuje tátovou archivní fotkou skoku do vody.

„Také jsem vás chtěla informovat, že pravděpodobně vynechám mistrovství světa, protože se budu příští týden loučit se svým tatínkem. Táta mě naučil lásce ke sportu, ve dvou letech mě posadil na koně, deset let jsem pak dělala gymnastiku a nakonec skeleton. Tati, děkuji ti za všechno, dokud se znovu nesetkáme,“ dodala Fernstädtová.

Bronzová medailistka z mistrovství světa 2017 se narodila v Praze, ale hned po roce se s rodiči přestěhovala do Německa, odkud pocházel její otec a později za něj začala závodit ve skeletonu. Svůj první mezinárodní závod si odbyla v roce 2013 na Evropském poháru a od té doby získala mnoho úspěchů.

Po olympijských hrách v Pchjongčchangu však prodělala psychickou krizi a přemýšlela, že se sportem skončí. Za Německo už neměla zájem závodit a vzhledem k tomu, že se její maminka chtěla vrátit do své rodné země, začala Fernstädtová od roku 2018 reprezentovat Českou republiku, za kterou vyhrála juniorské mistrovství světa.

V lednu 2022 jí byla diagnostikována cukrovka, ale i přes tuto okolnost následně zamířila na Zimní olympijské hry v Pekingu, kde se umístila na sedmé příčce.