Pražský půlmaraton 2023: trasa a program běžecké akce v centru Prahy

Kdy se běží RunCzech Pražský 1/2 maraton 2023?

RunCzech Pražský 1/2 maraton odstartuje 1. dubna 2023 v 10 hodin z náměstí Jana Palacha v Praze. Součástí akce je i běh záchranných a bezpečnostních složek nebo týmový a zdravotnický běh, všechny kategorie mají start společně v 10 hodin.

Program Pražského půlmaratonu 2023

Čas Akce 8:00 Otevření technického zázemí 9:00 Začátek doprovodného programu 9:30 Otevření startovních koridorů 10:00 Start Pražského půlmaratonu 2023 10:58 - 11:01 Očekávaný doběh prvního muže 11:05 - 11:07 Očekávaný doběh první ženy 11:15 - 11:40 Vyhlášení vítězů 13:00 Oficiální zakončení závodu 13:30 After Party - Výstaviště Holešovice 14:00 Uzavření technického zázemí

Jaká je trasa Pražského půlmaratonu 2023?

Jeden z nejkrásnějších městských půlmaratonů se běží z náměstí Jana Palacha, kde je start i cíl, k Národnímu divadlu a Tančícímu domu. Následně se běžci přesunou přes Palackého most na Smíchov.

Na 6. kilometru na běžce čeká otočka a podél Vltavy a následně přes most Legií návrat na náměstí Jana Palacha, odkud se vydávají přes Mánesův most a nábřeží Edvarda Beneše do Holešovic na druhou část půlmaratonské trasy.

Z Holešovic na účastníky čeká už jen přeběh Libeňského mostu a návrat přes Rohanské nábřeží a Čechův a Mánesův most do cíle na náměstí Jana Palacha.

Trasa měří 21,095 kilometrů s téměř rovinatým profilem. Kompletní trasu s profilem závodu naleznete na stránkách organizátora RunCzech.

Cena startovného na Pražském půlmaratonu

Počet zaregistrovaných Startovné pro členy Českého Maratonského Klubu Základní startovné 1 - 3500 850 Kč 1300 Kč 3501 - 7000 1250 Kč 1800 Kč 7001+ 1500 Kč 2350 Kč Aktuálně již je kapacita Pražského půlmaratonu naplněna.

Doprava v centru Prahy

Řidiči musí počítat v centru města v sobotu 1. dubna s dopravními omezeními. Kvůli každoročnímu závodu 1/2 Maraton Praha 2023 budou dočasně neprůjezdné některé ulice a bude v nich platit zákaz parkování. Opatření se dotknou rovněž provozu MHD. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. V metropoli se uskuteční již 23. ročník závodu. Detailní informace k závodu jsou k dispozici na webu pořadatele a v souvislosti s MHD na stránkách dopravního podniku (DPP).

Kde sledovat Pražský půlmaraton 2023 v TV?

Přímý přenos Pražského půlmaratonu 2023 vysílá od 9:45 stanice ČT Sport.

Traťové rekordy Pražského půlmaratonu