Zase na KlaDně. Čeká Jágra zásadní období v hokejovém životě?

Už se z toho stává evergreen. Kladno se zase po roce neprobojovalo do play off a s největší pravděpodobností ho i tentokrát čeká baráž. Klub sice uprostřed sezony zaznamenal vzepětí, jenže to mu dlouho nevydrželo. „Největší rána pro ně byl konec Plekance,“ soudí trenér a expert Michal Mikeska v novém díle Zimáku. „Když si vezmete, v jaké jsou teď asi depresi, tak teď bych tam teda nechtěl být. To je peklo,“ přemítá.

Je to třináct let od chvíle, kdy klub koupil jeho současný majitel Jaromír Jágr. A i když Kladno zachránil, velký progres nezaznamenalo. Vlastník Rytířů je centrální postavou celé organizace, někdy ale liknavá rozhodnutí brzdí rozvoj Kladna. „Funguje pořád stejně,“ všímá si redaktor deníku Sport Pavel Ryšavý. „Pojďme si říct, nakolik klub závisí na něm. Ve finanční rovině určitě, ale tím to končí. Za dvanáct let už by měl zaznamenat větší posun,“ říká Mikeska.

Jágra přitom v následujících týdnech čeká období, které pro jednoho z nejlepších hokejistů české historie může být transformativní. Překoná možná poslední rekord, který mu zbývá, vyvěsí mu dres v Pittsburghu - a jeho klub se opět řítí do prolínací soutěže. Pro Jágra ale tím může dojít i k určitému transformativnímu momentu. „Musí sám vědět, že už na to nestačí,“ soudí Ryšavý.

V novém Zimáku jsme se ale zaměřili na celou řadu dalších témat. Jak dopadly sezonní predikce stálých členů našeho podcastu? Kdo se jeví jako černý kůň play off, dojde ještě letos k odpočtu bodů v Hradci, chystá se právní bitva Varadi s Pardubicemi? Čím se zvedla Mladá Boleslav? A jak se disciplinárka postaví k drsnému zákroku Michala Houdka? To vše v novém Zimáku na iSport.cz.

0:00 Co se stalo s Kladnem a proč je zase na dně?

Co se stalo s Kladnem a proč je zase na dně? 9:34 Jak Jágr vede Kladno? Klub zachránil, ale už z něj měl vytřískat víc

Jak Jágr vede Kladno? Klub zachránil, ale už z něj měl vytřískat víc 15:36 Jak majitelé zasahují do řízení klubů v Česku? Je tu klíčová role GM a může tak Kladno fungovat? Je Jágr pořád stejný jako v devadesátkách? Řeší, že ho lidi nemilují jako dřív

Jak majitelé zasahují do řízení klubů v Česku? Je tu klíčová role GM a může tak Kladno fungovat? Je Jágr pořád stejný jako v devadesátkách? Řeší, že ho lidi nemilují jako dřív 32:51 Jak Zimáku vyšly predikce na sezonu?

Jak Zimáku vyšly predikce na sezonu? 38:36 Dočkáme se rozlousknutí hradecké dopingové aféry do konce sezony?

Dočkáme se rozlousknutí hradecké dopingové aféry do konce sezony? 41:16 Řeší se právní bitva Varadi s Pardubicemi?

Řeší se právní bitva Varadi s Pardubicemi? 46:29 Dočkáme se někdy jiného modelu play-off? Kdo vypadá nejlépe před vyřazovací fází?

Dočkáme se někdy jiného modelu play-off? Kdo vypadá nejlépe před vyřazovací fází? 55:21 Čím se zvedla Mladá Boleslav - zvlášť po odchodu hvězd?

Čím se zvedla Mladá Boleslav - zvlášť po odchodu hvězd? 61:41 Co trest pro Houdka? Disciplinární komise by měla rozhodnout jako jeden muž