Velký návrat: čtyři čeští baseballisté budou hrát v Japonsku za Tým Evropy

„Je to pro nás obrovská čest a důkaz, že s českými baseballisty se musí ve světě počítat. Udělali jsme loni při World Baseball Classic jméno českému baseballu a tohle je důkaz, že jdeme správnou cestou. Nemůžu se dočkat, až se zase vydám do Japonska, které nás loni v Tokiu učarovalo. A je skvělé, že u toho budou se mnou hned čtyři naprosto špičkoví hráči,“ pochvaloval si trenér Pavel Chadim.

Evropský výběr se v sérii proti Japonsku představil naposledy v roce 2015. Tehdy mělo Česko ve výběru pouze jednoho hráče, jimž byl Jakub Sládek. Ten se přitom do nominace dostal na poslední chvíli, když účast odmítla hvězda Nizozemska Andrew Jones.

„Mně se tehdy na mistrovství Evropy povedlo získat korunu nejlepšího homerunáře, přesto jsem dostal pozvánku až poté, co Andrew Jones dal přednost rodině,“ odhaluje pozadí své nominace dlouholetý reprezentant. „Já jsem byl původně součástí širší nominace, ale pak se to zužovalo a v nejužší nominaci jsem nebyl.“

Čeští hráči se opět mohou těšit na skvělou kulisu, kterou dokáže vytvořit japonské publikum. To již loni nominovaná čtveřice zažila na World Baseball Classic, kdy odehrála jeden zápas proti domácí reprezentaci před vyprodaným Tokio Domem. V hledišti se tehdy tísnilo přes 40 000 fanoušků a nejinak tomu bude i teď.

„Je neuvěřitelné, že ten náš japonský příběh má další pokračování. Zažijeme znovu to, co jsme zažívali loni v Tokiu. Nemůžeme se dočkat,“ shodli se čeští nominovaní hráči. Protože jsou v týmu hned čtyři, je velká pravděpodobnost, že do exhibičního zápasu některý z nich zasáhne.

„Byla to nejlepší akce, jakou jsem zažil. Hrát proti domácím Samurajům před vyprodaným stadionem, je sen. Přijeli za mnou i fanoušci z Išikawy, fandili a přišli si pro podpis,“ prozradil Jakub Sládek, který v roce 2012 oblékal dres Išikawy v nezávislé lize.

„Při předzápasovém tréninku se mi povedlo dát homerun, který přeletěl i všechny reklamy na stadionu a celý stadion burácel. To bylo skvělé. Před devíti lety se zdálo jako hodně vzdálený sen, aby česká reprezentace hrála proti Japonsku v Tokio Domu. Ale osm let na to se to povedlo. Jsem za to rád. Čím víc Čechů v těchto výběrech bude, tím je to lepší do budoucnosti. Vysílá to do světa zprávu, že už se s námi musí počítat,“ dodává Jakub Sládek.

Martin Červenka jako největší hvězda českého baseballu v nominaci nemohl chybět. Po deseti letech strávených ve farmářských soutěžích ve Spojených státech se vrátil před sezonou 2022 do Česka a v domácí soutěži je jednoznačně nejlepším hráčem. Za loňskou sezonu si dokonce odnesl hned čtyři individuální ocenění a byl tahounem pražského Tempa, které bralo stříbrné medaile, když to ve finále proti brněnským Drakům dotáhlo až do rozhodujícího pátého utkání.

Martin Mužík je mužem, kterého chce mít každý trenér v důležitých chvílích na pálce. Již nyní se do historie českého baseballu výrazně zapsal dvěma homeruny. Tím prvním ve finále kvalifikace na World Baseball Classic a druhým pak zařídil Česku výhru na hlavním turnaji proti Číně.

Martin Schneider byl před World Baseball Classic v hledáčků fanoušků z celého světa, které fascinoval jeho osobní příběh, kdy hasič z Olomouce zařídil ve finále kvalifikace jako nadhazovač výhru nad favorizovaným Španělskem. Dokonce za ním do Česka přijel osobně novinář z New York Times a tento příběh se dostal i na hlavní stránku legendárního periodika. Pro svou tvrdou práci si jej oblíbili také japonští fanoušci a dá se očekávat, že i v dvojzápasové sérii s Japonskem bude mít v hledišti velké množství fanoušků.

Marek Chlup je nejmladším českým hráčem v tomto výběru, ale jako jediný z kvarteta aktuálně hraje profesionální soutěž, když bude druhým rokem oblékat dres Lake County v nezávislé lize American Association. Navíc v utkání proti Japonsku na World Baseball Classic dokázal odpálit dělový nadhoz Rokiho Sasakiho a proměnit jej v dvoumetový odpal. Následně pak doběhl po odpalu Martina Červenky pro první bod a poslal tak Česko do vedení.

Letošní dvojzápasová série výběru Evropy proti Japonsku nese název Global Games a odehraje se ve dnech 6. a 7. března. Tentokrát se nebude hrát v Tokiu, ale v Kyocera Dome v Ósace, který pojme přes 36 tisíc fanoušků.