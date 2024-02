Zápotočný varuje Spartu: Bude to masakr! Při rozcvičce nechoďte k lajně

Nešetří silnými slovy. Opakuje je: nenávist, masakr, peklo, jsou zlí. Tomáš Zápotočný, někdejší stoper Sparty, zažil zápasy na stadionu Galatasaraye Istanbul jako soupeř – zahrál si tady v dresu Besiktase i Bursasposru, s oběma týmy navíc obral giganta o mistrovský titul. „Ale já jsem si zahrál ještě na starém stadionu,“ upozorní před prvním duelem dvojboje Galatasaray vs. Sparta v Evropské lize.

Ale fanoušci jsou stejní i v nové Türk Telekom Aréně, ne?

„Jsou fantastičtí. Jedete na krásný stadion, bude vyprodáno, padesát dva tisíc lidí. Pro sparťany to bude obrovský zážitek, já si ho užiju u televize, ale bude to masakr, peklo. To si pište.“

Je to velká síla?

„Ano, jsou zlí. Nenávist z nich úplně stříká. Takové je to při derby s Fenerbahce a Besiktasem, ale bude to stejné i v Evropě. Budou se snažit hráče, ale i sparťanské fanoušky vystrašit.“

Jak konkrétně?

„Vždycky nám říkali, ať při rozcvičce nechodíme blízko k lajně. Prší na vás