Sparta posouvá limity. Galatasaray jako další Priskeho schod. Postup nebude šok

Zapomenuta je doba šílených přestupů, nesmyslných platů pro hráče nepřijatelné úrovně, kotrmelců s trenéry.

Najednou to jde - rozumně, přesto dravě.

Vždyť taková byla i kariéra Tomáše Rosického. Ze Sparty mohl jít do Bayernu, do Interu Milán, do Arsenalu, přesto s okolím zvolil (sice velkolepý), ale přece jenom skromnější Dortmund. Až po něm přišel přesun na adresu, kde bydlí absolutní smetánka, tedy do Arsenalu.

Rovněž Sparta sune limity sveřepě, ale ne přehnaně ambiciózně výš a výš.

Brian Priske, když dorazil z Dánska na Letnou, měl před sebou jasně nalinkované schodiště. Každý stupínek znamenal něco jiného. Ten první kupříkladu postup do základní skupiny Konferenční ligy na podzim roku 2022. Nezdařilo se na něj vylézt, průšvih s Vikingem Stavanger se stal mementem.

Další byly méně uchopitelné. Přetvoření českého prostředí na evropské - kvalita, náročnost, spolupráce, vyškrtnutí nezapadajících elementů. To se zdařilo, ze Sparty je - v dobrém smyslu slova - sekta. Soudržná mašina. Pokud má problém, vyřeší si ho uvnitř svého ekosystému. Zase, na první pohled to není pro okolí tak atraktivní cesta, jenže je desetiletími i různými prostředími otestována jako jediná možná.

Díky tomu se daří zdolávat další schody. Titul, postup do Evropské ligy, do její jarní části plus tuning mužstva symbolizovaný posilami vyšší cenové relace Angelem Preciadem, Markusem Solbakkenem, případně Veljkem Birmančevičem.

To vše Spartě zapadá, ale nyní může vyskočit zase na vyšší level.

Galatasaray je klub s cejchem smetánky, bohatý turecký obr. Je favoritem střetu o osmifinále Evropské ligy. Bezesporu. Ale díky tomu, že Sparta udolala popsané předešlé schody, jde s ním do boje jako rovný sok. Když postoupí, překvapí, šok to však nebude.