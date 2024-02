Může Jágr ještě jednou nastoupit za Pittsburgh? Klub má jedno přání, ale...

Bude to veliká sláva! Penguins před utkáním proti Los Angeles vyřadí slavnostně Jágrův dres. Kladenský rodák se stane čtvrtým českým hokejistou, kterého v NHL ocení klub vyvěšením dresu pod strop haly. Natěšení fanoušci si ale kladou jednu klíčovou otázku: Nastoupí Džegr naposledy za Penguins?

Legenda Penguins v sotré hře vedle Crosbyho! To by se přiznivcům Tučňáků líbilo, ale... "Tak samozřejmě nastoupit nemůžu, to nejde, to by bylo proti pravidlům," utnul nadšení po sobotním tréninku Jágr.

Přesto je dost pravděpodobné, že slavnostní ceremonií to neskončí... "Jediný, o čem přemejšlím, nebo co by chtěl klub, že bych šel na rozbruslení s týmem," prozradil Jágr.

Má to ale háček. "Uvidím, jestli to stihnu, protože před tím je ta velká ceremony a nevím, jak dlouho mi to vezme, jak dlouho to bude trvat, takže podle toho se nějak zařídím a uvidím. Možná by to bylo hezký, uvidíme, možná je to takový dobrý rozloučení, neměl bych s tím problém, ale uvidíme, jestli zbude čas," vysvětlil.

Všichni ale věří, že se legenda »hecne« a po velké slávě na sebe dres ještě navlékne...