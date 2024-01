13 pádů ze 14 zápasů… Rytíře nespasil ani Lotyš, který chytal po víc než roce

Fandíte Kladnu? Tak to aktuálně chce pevné nervy. Protože Rytíři moc radosti nepřináší. Čísla jsou neúprosná: osm porážek v řadě. Z posledních čtrnácti utkání jediné vítězství. Naposledy trápící se tým nestačil na budějovický Motor (0:3) a jedinou útěchou může být to, že přímý konkurent z Mladé Boleslavi dostal výprask (1:7) v Olomouci. „Přeju jim, ať to zase zvládnou a uhrají to,“ vzkazuje budějovický obránce Milan Doudera, někdejší Kladeňák.