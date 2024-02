Pohled za kulisy 68: Únava, chvála od Dominiky. Kdo Jágra dlouze objímal?

The Last Dance Jaromíra Jágra v dresu Pittsburghu se neobešel bez dojemných gest • twitter.com

Pittsburgh i celý český hokej viděly, jak Jaromír Jágr prožil nezapomenutelný večer. Díky iSport.cz se ale dozvíte i to, co se dělo v zákulisí • koláž iSport.cz

Viděli jste, jak si podmanil Pittsburgh. Jak uhranul děkovnou řečí. Jak dojalo jeho gesto díky rodičům. Jak vyjel na led při rozcvičce, pak ve stylu The Last Dance si vychutnal aplaus vyprodané arény. Jaromír Jágr prožil večer, na který nezapomene. A s ním i celý český hokej. Ale díky iSport.cz se dozvíte i to, co jste neviděli. Třeba jak na legendu dolehla únava, jak ve svém skyboxu nad ledem neustále přijímal gratulace. Pojďte s námi nahlédnout do zákulisí večera alá 68.