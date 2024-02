Gólmanská hvězda Peslarová v slzách: Smrt milovaného trenéra Vally (†60)

Tuzemský ženský hokej se zahalil do smutku. Ve věku 60 let zemřel trenér Rudolf Valla, jeden z jeho nejvýraznějších průkopníků v Česku. Zesnulý kouč spolupracoval s největšími českými hvězdami, mezi které patří i brankářka Klára Peslarová (27). Ta po smrti trenéra sdílela na socálních sítích dojemný příspěvek...

Úmrtí oblíbeného trenéra oznámil svaz na svých webových stránkách. Bývalý hráč Třebíče nebo Tábora byl sice dříve sám aktivním hokejistou, ale kvůli zdravotním problémům musel ve 24 letech pověsit kariéru na hřebík. Záhy si však k hokeji znova našel cestu, tentokrát v roli trenéra. A z této pozice se zasadil o obrovský pokrok v českém ženském hokeji.

„Mimo jiné totiž stál u založení nejmladšího výběru, jež vedl jako trenér i poté, co přešel pod ČSLH. Pod jeho vedením se česká reprezentace do 15 a 16 let prosadila na evropské scéně a například v roce 2016 získaly hráčky pod Vallovým vedením stříbrné medaile na olympijských hrách mládeže,“ připomněl svaz.

Od týmu později odešel, ale po pěti letech se k němu znova vrátil. Poslední trenérský úspěch Vally byl v roce 2022, kdy pod jeho vedením ženský hokejový výběr do 16 let vyhrál zlato na European Cupu v Maďarsku. Navzdory fantastickému výsledku ale poté kouč u týmu skončil.

„Na konci května mi skončila smlouva a svaz už ji neobnovil, tak proto končím. Takže to byl takový hořkosladký konec,“ řekl tehdy pro iRozhlas. Ani fanoušci, ani on sám ale tehdy netušili, proč se svaz rozhodl jej navzdory úspěchům nahradit.

Ve svém okolí byl Valla velmi oblíbený a většina lidí ho popisovala jako vždy úsměvavého a energického člověka s dobrým srdcem. Odchod oblíbeného kouče oplakávají i jeho slavné svěřenkyně, kterých je celá řada.

Jedním z nejzvučnějších jmen je například brankářská hvězda Klára Peslarová. Odchovankyně Poruby na sociálních sítích sdílela video se smutnou melodií písničky See you again a snímky Vally, jenž v euforii před diváky na ledě skáče »rybičku«. „Děkuji za vše, trenére,“ připsala zdrceně.