Hašek: Terč na zádech mám už teď, ale chybělo mi to. Koho chce za Nedvěda?

Nová éra českého národního týmu začíná. V čele mančaftu, který pojede na EURO 2024, bude stát Ivan Hašek, jehož si jednomyslně zvolil výkonný výbor. Na svém oficiálním představení vyhlásil jako cíl svého působení kvalifikaci na mistrovství světa. Odhalil také, koho chce na post manažera týmu. „Měla by to být významná osobnost – bývalí hráči jako Vladimír Šmicer, Petr Čech nebo Karel Poborský,“ řekl Hašek.

„Je pro mě obrovská čest trénovat český nároďák, je to vrchol kariéry každého trenéra. Můj celoživotní sen je zúčastnit se mistrovství světa, měl jsem tu možnost jako hráč a je to proti všemu obrovský rozdíl, úplně jiná akce. Udělám pro to maximum, ale i lidé kolem mě, jsou mladí a jsou to špičky ve svém oboru. Kluby se v Česku prezentují konkurenceschopným fotbalem, lidé se na zápasech baví a i našim úkolem je lidi bavit. Touha hrát na mistrovství světa není jen má, ale i svazu, aby hráči byli prezentováni na nejvyšší úrovni,“ prohlásil na úvod Ivan Hašek poté, co poděkoval bývalému kouči Jaroslavu Šilhavému, tuzemským klubům, výkonnému výboru i své manželce.

Jaké budou vaše první kroky? Pojedete za některými reprezentanty?

„Zítra se sejdeme s lidmi z analytického týmu, rozdělíme si úkoly. V neděli odjíždíme do Hamburku, abychom se podívali, jak vypadá kemp, a uděláme si rozpis, za jakými hráči pojedeme do zahraničí. Jedním z prvních bude kapitán.“

Jaké máte plány se třemi hříšníky z Belmonda?

„Belmondo je můj oblíbený herec, ale tato akce se nepovedla. Obrovská chyba. Nechci soudit, aniž bych s nimi mluvil, což osobně udělám. Každý dělá chyby, ale tahle byla kardinální.“

Antonín Barák mezi hříšníky nepatřil, ale s reprezentací neměl v posledním roce dobré vztahy. Může se vrátit do týmu?

„Záleží především na něm, budeme s ním mluvit osobně. Je tu nový realizační tým a všichni kluci mají šanci se dostat do reprezentace. Dveře má otevřené, ale musí hrát, výkonnost je klíčová.“

Proč jste si vybral Jaroslava Köstla jako asistenta?

„Když jsem se podíval na asistenty, chtěl jsem toho nejlepšího. A on je nejlepší v Česku. Ve svém věku má přes 90 zápasů v evropských pohárech, neuvěřitelné číslo. Je velice zkušený a rozumíme si i lidsky.“

Byl jste nabídkou překvapen? Ještě před pár měsíci jste říkal, že si tu příležitost úplně představit nedokážete…

„Jsem za ní rád. Nějaké hroty se otupily a zvítězil rozum. Čas tu utíká hodně rychle, ale zvítězila sportovní stránka.“

Schylovalo se k tomu, že budete jmenován už v prosinci, ale nakonec to nevyšlo. Pracoval jste i v mezidobí?

„Jako kandidát jsem moc dělat nemohl. Hodně práce odvedl Erich Brabec, ten ty věci v zastoupení dělal. Kus práce se udělal, ale nejvíce nás ještě čeká.“

Co pro vás znamená odmítnutí Pavla Nedvěda?

„Když jsem se dozvěděl, že ho to místo zajímalo, byl jsem šťastný. Je to osobnost, pomohl by. Několikrát jsme spolu seděli, byl jsem přesvědčený, že do toho půjde. Ale je to perfekcionista, musí dělat věci naplno. Nemá ještě vyřešené, že by zůstal v Česku, tak i proto to odmítl. Ale stále si myslím, že by na tom postu měla být významná osobnost.“

Navrhl jste někoho?

„Přál bych si pracovat s někým takovým, řekl jsem to i výkonnému výboru. Bývalí hráči jako Vladimír Šmicer, Petr Čech nebo Karel Poborský. Snad nemluvím moc otevřeně, ale chci mezi mnou a novináři nastavit nějaký vzájemný respekt.“

Vnímáte vztahové problémy v týmu, které v posledních měsících vyplavaly na povrch?

„Je to jeden z našich hlavních úkolů, abychom hráče dali dohromady. Týmovost, kázeň a disciplína budou tím nejdůležitějším.“

Představil jste nějakou koncepci a styl, kterým se chcete prezentovat?

„Nejdůležitější pro mě byla dlouhodobá smlouva, že nebude na půl roku. Pak se dá pracovat koncepčně. Mistrovství světa má být cíl. Chceme hrát moderní styl, který se přizpůsobí našim hráčům. V tuto chvíli vám nemůžu říct, že budem hrát ofenzivně, napadat a každému dávat deset gólů. Ale budeme dělat maximum a hrát tak, aby se to lidem líbilo. Chceme navázat na práci Slavie, Sparty a Plzně.“

Často se mluví o tom, že jste dlouho netrénoval v Evropě…

„Co se týče mých dvaceti let v arabském světě, asi bych tam nebyl, kdybych nebyl úspěšný. Byl jsem v nejúspěšnějším a nejlepším klubu v celé Asii, toho si vážím. Můj největší majstrštyk bylo zachránit dvakrát kluby, které byly úplně rozbité, s psychikou na nule. To bylo pro mě lepší než vyhrát titul.“

Jaroslav Veselý nemá dlouhodobou smlouvu, jaká je výhledově jeho situace?

„Tvorba týmu není ukončená. S Jardou Veselým si to vyhodnotíme za půl roku, známe se, naše spolupráce mi vyhovovala. Teď ale není čas na hledání, takže jsem rád, že tady je.“

Pozice reprezentačního trenéra je specifická, kouč je pod velkým tlakem. Jste na to připraven?

„Díky tomu, že mám rodinu, jakou mám, jsem připraven. Už teď mám terč na zádech. A musím říct, že mi to i trochu chybělo. Možná to zní jako masochismus, ale je to tak.“

Bavil jste se s trenérem Šilhavým?

„Ještě nemám veškerá data z předchozích zápasů, ale chceme mít nějakou návaznost. S Jaroslavem Šilhavým se potkám, určitě si máme co říct.“

Jak moc slyšíte na pokročilá data?

„Když jsem začínal jako trenér, vystřihoval jsem si statistiky z novin. Statistiku neolžete, je pro mě strašně důležitá. Datové analýzy už se mé práci, kterou jsem dělal, v současnosti trochu vymykají, ale máme mladý realizační tým a analytické oddělení. To mi může vytáhnout to, co já potřebuji.“