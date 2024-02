Holky na tahu. Jak ženský hokej v Česku zlákal fanoušky: husina i rekord

Zaplněná tribuna, české vlajky i dresy, neúnavný kotel s bubeníkem. Ženská hokejová reprezentace si v tomto týdnu užila famózní atmosféru domácího podniku Euro Hockey Tour. Fanoušci jí dělali radost až do neděle, kdy se členky národního týmu loučily proti Švédkám. Divácký rekord padl v pátek s Finskem – 3 313 platících. „Bylo to neuvěřitelné, hlučnější a hlučnější. Těžily jsme z toho,“ jásala trenérka Carla MacLeodová.

Hokejová horečka před domácím šampionátem mužů je ještě daleko, ale zvýšená teplota už se naměřit dá. Na severu republiky se o to postaral ženský výběr, který postupně nastoupil proti Německu (7:1), Finsku (1:6), Švýcarsku (4:3p) a Švédsku (5:2). Divákům nabídl reprezentační show, završenou cenným druhým místem.

Kdo přišel do haly, neprohloupil. A co je pro hokejistky hlavní, zájem panoval. Cítit byl i v libereckých ulicích, kde se procházeli čeští fanoušci v nápaditých oblečcích sladěných do národních barev. Tu a tam se mihla i švédská kšiltovka či německý dres.

„Je to skvělé, fanoušci nás hnali až do konce. Nebyla snad jediná vteřina ticha,“ rozplývala se kapitánka Aneta Tejralová, když v prodloužení rozhodla sobotní vyhecovanou bitvu se Švýcarskem.

Ještě větší obecenstvo tvořilo atmosféru o den dříve, kdy do Home Credit Areny našlo cestu 3 313 fanoušků včetně známého profesionála Camerona Hughese, který předtím vyvolal ohlas na Spartě. Společně stanovili nový domácí rekord na hokejovém utkání žen.

„Jsem za to ráda, moc děkujeme za atmosféru. Líbí se mi, že tady fandí, je tu kotel. Doufáme, že to tak bude chodit i do budoucna, a že ženský hokej stoupá do povědomí,“ hodnotila útočnice Kateřina Mrázová, která zná ze zámoří i desetitisícové návštěvy.

V Česku dosud z ženského pohledu vedlo klání mistrovství světa juniorek z roku 2012. Tehdy na přerovský stadion dorazilo 3 250 návštěvníků.

Hokejistky po úspěšném výsadku pod Ještědem věří, že si něžnější odnož ledového sportu najde na poli tuzemského zájmu pevnější pozici. „Určitě! Doufáme, že jsme udělaly dobrý dojem. Je to rozcvička před domácím mistrovstvím světa 2025 v Budějovicích,“ vykládala Tejralová.

Turnaj byl speciální hlavně pro brankářku a libereckou rodačku Viktorii Švejdovou. „Měla jsem chvílemi husinu,“ přiznala gólmanka z nejvyšší švédské ligy. „Přišla celá rodina, lidi ze školy. Fanoušci jsou pro nás základ. Snažíme se tady budovat nějakou značku ženského hokeje, jsem hrozně ráda, že to jde dopředu. Lidi chodí a doufáme, že je to baví. My jsme z toho nadšené a vážíme si každého jednoho člověka.“