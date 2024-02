Šťastný střelec Kuchta: Prozradil detaily o narození dcery

Štěstí v zavinovačce váží 3,24 kilogramu a bude stát taťku pěkných pár desítek tisíc do týmové kasy. Jan Kuchta (27) vyrazil na Turka coby čerstvý otec a své dceři nakonec mohl věnovat i fantastický gól.

Okouzlující manželka Barbora, dcera bosse Mladé Boleslavi Josefa Dufka, mu v pondělí přivedla na tento svět slečnu Emilly. Včera elitní forvard Sparty »Kuchtič« při tréninku na strahovské větrné hůrce tužil tělo a fazonu stylem pata – špička – celá noha.

To už měl za sebou speciální režim prvorodiče nachystaný trenérem. Obnášel mučidla. „Honza v úterý netrénoval s týmem, byl sám v posilovně,“ řekl Blesku kouč Brian Priske.

Ve čtvrtek se to všechno vyplatilo. Kuchta vstřelil v šesté minutě nastavení gól jistoty a gestem napodobil dudlík. Je to jasné, tahle trefa patří Emilly a její mamince.

V pozápasovém rozhovoru pak novopečený tatínek jenom zářil a před kamerami neskrýval svou radost. „Můj nejlepší týden v životě,“ smál se. „Termín jsme měli dnes, ale nakonec to přišlo o dva dny dřív, což jsem i rád, měl jsem čistou hlavu. Byl jsem manželku s malou ráno navštívit, dodaly mi sílu, ten gól je pro ně pro obě.“

K zápasu podotkl, že si ho trochu zkomplikovali. „Bylo to těžký, dali jsme brzy gól, což jsme si přáli, ale pak jsme neuhlídali jednu standardku. Pomohla nám červená karta, dostali jsme se víc do varu. Zvládli jsme to u nich i tady. Ukázali jsme naši sílu a byli jsme za to odměněni.“