Priske o náhradách: Panák je klíčový. Kuchta byl po porodu v posilovně

Bez Krejčího, Birmančeviče i Ryneše. To je výrazný zásah. Sparta půjde do odvety v boji o osmifinále Evropské ligy proti Galatasarayi bez kompletní levé formace. „Prostě nastoupí tři noví hráči. Zvládnou to,“ odpověděl jasně trenér Brian Priske. Jednou z náhrad bude s nejvyšší pravděpodobností Filip Panák, při Krejčího absenci kapitán mužstva.

Je absence tří hráčů výrazná komplikace?

„Určitě bychom preferovali, aby byli všichni hráči dostupní. Ale tohle je fotbal. Máme hodně kvalitních hráčů, kteří zastanou jejich roli.“

Místo Ryneše by mohl nastoupit Jaroslav Zelený, ale na jaře ještě nenastoupil v soutěžním zápase. Počítáte s ním?

„Je připravený a dostupný. V posledních dnech byl v tréninku.“

Při Krejčího absenci zřejmě nastoupí Filip Panák, ale v Istanbulu nehrál. Co za tím stálo?

„Udělal jsem těžké rozhodnutí, že nehrál. Pany je klíčový hráč týmu. Za poslední rok se posunul a zítra ho uvidíte. Pomáhá nám v mnoha aspektech hry a má zkušenost, kterou potřebujeme.“

Janu Kuchtovi se v úterý narodila dcera, ovlivnilo ho to?

„V úterý ráno netrénoval s týmem, ale odpoledne byl sám v posilovně.“

Co čekáte od Galatasaraye?

„Je to silný tým, což jsme viděli před týdnem v Istanbulu. Mají velkou individuální kvalitu, ale po taktické i fyzické stránce jsme jim byli vyrovnaným soupeřem. Jen potrestali naše chyby. Myslím, že nastoupí se stejným systémem, co v minulých zápasech. Musíme jim ukázat, že doma jsme silnější.“

Budete na prostředí Letné hodně spoléhat? Bude vyprodáno.

„Určitě od fanoušků dost očekávám. Celý tým je za ně vděčný, v poslední době jsou úžasní, což ukázali i v neděli proti Liberci. Od první minuty nás hnali. Zítra je určitě budeme potřebovat. Pamatuju si na Dinamo Záhřeb (4:1), byli naprosto úžasní. Hráči a realizační tým budeme společně dělat na hřišti všechno, co budeme moct. Od nich to čekáme v hledišti.“

Ráno na tréninku Asger Sörensen oznámil, že podepsal se Spartou nový kontrakt. Uvítal jste to?

„Samozřejmě to je hodně důležité. Asger je důležitý na hřišti, ale také v kabině. Je to dobrý podpis a hlavně dobrý signál, že Asgi je ve Spartě spokojený. Pro tým je důležité zachovat konzistenci mužstva. To potvrzuje, že máme ambice. Je hezké vědět, že Asgi zůstává na palubě.“