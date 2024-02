Sparta věří i v kouzlo Letné. Priske už zázrak zažil, Vaclík vyzdvihl propojení

Tomáš Rosický, sportovní ředitel, dorazil do kabiny a jednoho po druhém poplácal. Birmančeviče, Haraslína, Wiesnera… Všechny. Sparťané po tureckém večeru svěsili hlavy, litovali prohry 2:3 s Galatsarayem po obdrženém gólu v nastaveném čase.

Kolem bylo ticho. Ladislav Krejčí, kapitán mužstva, jen hleděl před sebe a téměř se nepohnul. Věděl, že ke zklamání přispěl hrubou chybou před druhou inkasovanou brankou.

Do toho trenér Brian Priske spustil: „Měli jsme šance, ale nevyužili jsme je. To je prostě fotbal. Velká pochvala za to, jak jste zápas zvládli. Udělali jsme malý krok na cestě být silnější.“

Pochopitelně hledal pozitiva. Potřeboval borce znovu nabudit. Sparta totiž sehrála s tureckým velkoklubem vyrovnanou partii, přesto do domácí odvety napochoduje s hořkým pocitem, že mohlo být líp. „Sparta hrála fantasticky, měla vyhrát,“ líčil Marek Heinz, jenž dřív hrál za Galatasaray.

Thriller Sparta–Galatasaray najde rozuzlení před čtvrteční půlnocí na Letné. Doma. I když má oproti istanbulské moderní aréně poloviční kapacitu, je nahlášený stav: vyprodáno.

Což je v posledních měsících běžná záležitost. „Okolo Sparty a vůbec vnímání fanoušků směrem ke klubu se udělal velký kus práce. Nechodí se na soupeře, ale na Spartu. Je teď extrémně silné propojení týmu a fanoušků,“ uvedl Tomáš Vaclík, bývalý gólman Letenských.

Priske přitom ještě v Turecku nabádal hráče, aby bučení, pískání a pokřiky fanoušků zcela ignorovali. Je jasné, že tentokrát je bude prosit o opak: „Využijte genius loci Letné!“

Má k tomu faktický důvod. Rudí mají pozitivní domácí bilanci. Na Letné prohráli naposledy loni 27. května v závěrečném utkání ligového ročníku proti Plzni (0:1), od té doby si odškrtli dalších sedmnáct domácích zápasů. Patnáctkrát vyhráli, jednou remizovali a o vyřazení s Kodaní z kvalifikace Ligy mistrů rozhodl až penaltový rozstřel.

„Když hrajeme doma, máme o trochu víc sebevědomí. Pokud se něco nepovede, lidí nás podrží. Víme, že na to nejsme sami. Co se v poslední době děje na Letné, o to víc nás to žene,“ líčil stoper Filip Panák, s nímž Priske počítá do základní sestavy místo Krejčího.

Slušné osobní skóre na sparťanském stadionu má i dánský kouč. Od příchodu v létě 2022 prohrál s týmem tři domácí zápasy v základní hrací době – s Libercem (1:2), ve finále MOL Cupu se Slavií (1:2) a už zmiňovaný duel s Plzní, po němž stejně uzmul do rukou mistrovský pohár. Dá se tedy říct, že na Letné prohrál jediný velký zápas – se „sešívanými“ v boji o pohár.

Zřejmě nejpamátnější duel pak Priske prožil v letenském prostředí na konci srpna proti Dinamu Záhřeb. Z Chorvatska si jeho tým dovezl zátěž v podobě porážky 1:3. Šance na postup do skupiny Evropské ligy se blížily k nule. Přesto Sparta vyhrála 4:1 a tribuny byly v euforii.

„Fanoušci byli úžasní. Dovolte mi, abych jim vysekl poklonu,“ zdůraznil Priske po noci, kterou označil za malý zázrak.

Ve šťastný konec bude doufat i tentokrát. A proč ne. Vždyť sparťané doma porazili sevillský Betis (1:0) v čele s hvězdami jako Borja Iglesias, Nabil Fekir nebo Isco. Jenže jeden rozdíl by se našel: Priske měl tehdy k dispozici téměř kompletní kádr.

Proti Galatsarayi mu z fungujícího stroje vypadla kompletní levá strana. V Turecku se vykartovali stoper Krejčí, wingbek Matěj Ryneš a křídlo Veljko Birmančevič. Debaty o tom, kdo z nich bude chybět nejvíc, jsou zbytečné. „Máme kvalitní hráče, kteří jejich roli zastanou,“ ujistil Priske.

Proč je pro Spartu Asger Sørensen důležitý? Tým zůstane konzistentní, spojuje Čechy a cizince Video se připravuje ...

Ano. Za Krejčího zaskočí vlevo Asger Sörensen, spojení s Panákem a Martinem Vitíkem už v minulosti zafungovalo. Totožný stav je v ofenzivním trojzubci. Lukáš Haraslín, Jan Kuchta a Adam Karabec (či Indrit Tuci) zvládnou výpadek kvality výrazně zmírnit.

Nejkřiklavější otazník visí nad pozicí levého wingbeka. Za Ryneše by normálně zaskočil Jaroslav Zelený. Třicetiletý hráč byl nemocný, v neděli běhal na hřišti spolu s Michalem Ševčíkem. Včera na předzápasovém tréninku nechyběl. „V posledních dnech normálně trénoval,“ prozradil Priske.

Fakt ovšem je, že Zelený v přípravě odehrál dohromady devadesát minut. Víc kvůli absencím nezvládl. „Je to zkušený hráč. Pokud byl tři dny v plném tréninku, je určitě ve hře,“ zamyslel se expert deníku Sport Stanislav Levý.

Pokud ne, další varianty jsou omezené: Jakub Pešek nebo Tomáš Wiesner, jenž jindy hraje na pravém wingbeku. Hrát přes nohu je risk, navíc sparťan v posledních dnech čelil hlasité kritice za neproměněnou šanci v Turecku.

Ale bez ohledu na to, jestli nastoupí Wiesner, Pešek, Zelený nebo kdokoli jiný, Sparta musí zadupat našlapaného protivníka. Bude Letná jásat v této sezoně už pošestnácté?