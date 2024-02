Dojatý tajemník české legendy »Čužák«: Jaroušku, vyfoť mi ještě...

S Jágrovou maminkou Annou to byl hlavně on, kdo se v Pittsburghu léta staral o pohodlí hokejové »šedesát osmičky«. Když proto Lubomír »Čužák« Rys slyšel o návštěvě domu v Pittsburghu, dojalo ho to.

Co se vám jako první vybaví?

„Velká nostalgie. Už se moc těším, až se Jarda vrátí, že skočím do kabiny, stisknu mu ruku a ukáže mi nějaké fotky. Mohl by mi tam vyfotit třeba vchod do domu, jak teď vypadá.“

Hodně jste tam toho spolu prožili, viďte…

„Jasně, mám na to super vzpomínky. Třeba jak jsme hrávali basketbal, on má totiž Jaroušek košíkovou hodně rád. Byli jsme tam jeho kamarádi – já, Marian Jelínek, Václav Bartoš a další. Tvořili jsme okolo toho baráku krásnou českou kolonii.“

Pittsburgh vám přirostl k srdci?

„Ano. Sice jsem tam nepůsobil jako hráč, ale jako Jardův tajemník a kamarád. Vozil jsem ho na tréninky, čekal na něj po zápasech. Vždycky jsem musel být slušně oblečený a s kravatou, abych dobře vypadal! Seděli jsme na stadionu vedle Aničky (Jágrovy maminky). A když byl Jarda v nejlepších letech, tak protáhnul puk celým válem a zavěsil. To vám byl takový vítr, až jsme z toho na tribuně nastydli!“ (smích)

Udělalo vám radost, že Tučňáci teď vyřadili Jágrovu 68?

„Jsem z toho nadšenej, je to něco nevídaného! Sledoval jsem to s celou rodinou. Měli jsme slzy v očích. Takový člověk, který toho tolik dokázal, si to jednoznačně zaslouží!“