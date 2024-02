Play off! Trash talk, polobozi v bráně. Kdo je dnes monstrum jako Dopita?

Nejlepší část sezony je za dveřmi a extraligové hvězdy v sobě probouzejí monstrum. V novém Zimáku jsme se podívali do minulosti i současnosti a vybrali nejlepší hráče pro play off. Na absolutním králi extraligové historie se shodli všichni hosté - Michal Mikeska, Miloš Holaň i Pavel Ryšavý.

„Legenda legend, nejsilnější z nejsilnějších, top všech topů,” pěje Mikeska ódy na Jiřího Dopitu . „Uměl všechno, byl skvělý před bránou, kombinačně zdatný. Z dnešního pohledu možná hůř bruslil, ale to všichni v té době, až tady na pána na obrazovce,” kývl směrem k monitoru, kam se na dálku připojil i nejúspěšnější kouč Vítkovic za poslední roky Miloš Holaň.

Právě s ním jsme probrali i jednu z nejvýraznějších zpráv posledních dní. Hvězda a kapitán Vítkovic Dominik Lakatoš nebyl na soupisce pro duel v Olomouci. „Dominik je speciální hráč. Potřebuje stoprocentní důvěru, není to s ním lehké, ale strašně rád trénuju tyhle hráče, protože mě obohacují,” líčí Holaň. Popisuje taky to, jak s podobnými, občas problémovými hráči jednat a jak přitom využil rady psychologů. V českém prostředí jde o poměrně výjimečný přístup.

Řeč došla i na trash talk jako faktor play off, jak se dostat soupeři pod kůži. „To je základ,” usmívá se Mikeska a přidává historku z bitev s Petrem Břízou. Stejně tak Holaň popisuje, jak si jeho tým předloni v sérii s Olomoucí vypořádal s Davidem Krejčím , na kterého poslal Samuela Bittena. Se Zdeňkem Jandou jsme se vrátili i k vyvěšení dresu Jaromíra Jágra , vyhlásili jsme si nejlepší pětku hráčů pro play off a zkompletovali play off bingo.

0:00 Lakatoš v nemilosti. Miloš Holaň vysvětluje, jak odemknout specifického hráče

20:53 Play off monstra z minulosti, Dopita index. Kdo je hráč pro vyřazovací fázi?

44:22 Play off bingo. Nejdelší vousy, přelivy, polobozi v bráně a srdnatí beci, trash talk, rozhodčí

68:00 Top pět monster extraligy pro letošní play off

91:55 Vyvěšení Jágrova dresu v Pittsburghu