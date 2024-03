Horner dostal od manželky ultimátum: Bude muset skončit v Red Bullu?

Za Christianem Hornererm (50), který byl před několika týdny obviněn ze sexuálního obtěžování, stála v průběhu celé kauzy jeho manželka Geri Halliwellová (51). To se však změnilo po nedávném zveřejnění nevhodných textových zpráv, které šéf Red Bullu posílal jedné ze svých zaměstnankyň. Od té doby to mezi ním a bývalou Spice Girl pořádně skřípe a může se stát, že pro záchranu manželství bude muset na své místo rezignovat.

Vztah mezi Hornerem a jeho manželkou se zhoršil poté, co se ve čtvrtek dostala na povrch série textových zpráv a fotografií z aplikace WhatsApp. Bývalá Spice Girl se poté podle blízkých přátel psychicky zhroutila a kvůli tomu, že v průběhu celého vyšetřování vyjadřovala svému muži podporu, se cítila velmi ponížená. I přes to však za ním v pátek přiletěla do Bahrajnu, kde za jeho přítomnosti startovala letošní sezóna Formule 1.

Ačkoliv se pár na kamery tvářil šťastně a před fanoušky předvedl také několik zvláštních objetí a nepřesvědčivých polibků, v pořádku jejich vztah rozhodně není. Geri údajně po Hornerovi žádá, aby okamžitě přerušil jakýkoliv kontakt se zaměstnankyní, které nevhodné zprávy posílal. To ovšem nebude tak jednoduché.

Vzhledem k její pozici v týmu s ní Horner komunikovat potřebuje a propustit ji bez pádného důvodu by pro šéfa Red Bullu byla téměř sebevražda. Proto se tedy může stát, že pro záchranu manželství bude muset bývalý automobilový závodník nakonec tým opustit. Tiskový mluvčí jedné z nejúspěšnějších stájí si však stojí za svým. „Neexistuje žádný problém a my se soustředíme pouze na závodění," řekl.