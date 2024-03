Italové po prohrané bitvě sešívaných v Miláně: Sparta brečí, Slavia se trochu směje!

Bojovali statečně, ale nakonec padli. Fotbalisté Slavie svedli na slavném San Siru svědomitý souboj se slavným AC Milán, byť prohráli výsledkem 2:4. Podle italských médií ale fotbalový gigant nemá do odvety nic stoprocentně jistého!

Slova uznání si v Itálii vysloužili fotbalisté pražské Slavie. V úvodním utkání osmifinále Evropské ligy podlehli AC Milán 2:4, místní média ale oceňují, že i v dlouhém oslabení bez vyloučeného Dioufa dokázal tým trenéra Jindřicha Trpišovského favoritovi na San Siru výrazně zkomplikovat život. Italský tisk varuje „Rossoneri", že odveta v Edenu může být za týden ještě velmi náročná.

Milánský gigant dostal výhodu dlouhé početní převahy, slávista Diouf inkasoval červenou kartu již v 26. minutě. Italští komentátoři s ohledem na to očekávali, že si domácí poradí se soupeřem mnohem lépe.

„Rossoneri nezáří, ale blíží se čtvrtfinále," uvedla La Repubblica. „Pioliho tým se trápil proti Čechům, kteří dlouho hráli s deseti muži. Pokud Sparta brečí, Slavia se trochu směje. A Milán má trochu obavy. Hodně smolný čtvrtek byl předpovídán hráčům dvou pražských celků na úvod osmifinále Evropské ligy. Ve skutečnosti Spartu doma převálcoval Liverpool, na rozdíl od Slavie," připomněl list výsledek 1:5 z Letné.

„Slavia dobře zareagovala na vyloučení. Stále je velká naděje pro hosty, kteří ve druhém poločase v deseti mužích předvedli skvělý výkon," vyzdvihl Vieri Capretta, reportér oficiálních stránek UEFA.

„Miláne, trochu rizika, ale nevadí: 4:2 proti Slavii Praha a blíže čtvrtfinále," napsala Gazzetta dello Sport. „Všechno je v pořádku, končí to dobře, ale neúprosně existují dva úhly pohledu. Krátkodobý se usmívá: náskok dvou gólů je dobrý vklad do pražské Eden Areny. Střednědobá situace je ponurá: podle průběhu čtvrtečního večera v Miláně je představa postupu až do finále v Dublinu cílem, který neodpovídá realitě faktů," upozornil deník.

„Výsledek neodráží velký rozdíl v technických schopnostech mezi oběma týmy, ale byl především mnohem únavnější, než se očekávalo s ohledem na početní převahu přes hodinu hry. Rossoneri, zahalení strachem, v určitém okamžiku dokonce riskovali remízu 3:3. V Praze se budou muset pořádně zapotit," dodala Gazzetta dello Sport.

Pioliho tým ztrácí v Serii A z třetího místa na vedoucí Inter Milán šestnáct bodů a v domácím poháru vypadl ve čtvrtfinále. Evropská liga je pro něj poslední nadějí na zisk trofeje v sezoně. „Nejlepší bude, když si Milánští vloží do hlavy, že cesta do finále v Dublinu 22. května nebude jednoduchá. Připravte se a nenechte se zmást názvem. V Edenu najdou peklo. Příliš mnoho defenzivních chyb a jistá arogance na začátku druhého poločasu zkomplikovaly ideální scénář. V Praze budou potřebovat pevné nervy, aby se nedostali do problémů," napsal list Corriere della Sera.