Trpišovský: Jsme o krok dál než na podzim. Červené se divili i domácí

Pětadvacet minut hry viděl Jindřich Trpišovský své svěřence plnit do puntíku to, co jim proti slavnému AC Milán naordinoval. Pak ale přišel zlom a červená karta Malicka El Hadji Dioufa. A sen o vyrovnané bitvě s gigantem se rozplynul. „Když je červená karta ve 30. minutě, musí být jasná. A o tom teď momentálně nejsem přesvědčený,“ mrzelo Trpišovského nekompromisní rozhodnutí tureckého sudího Melera. Věří však v obrat ve druhém zápase.

Kolik dáváte procent tomu, že v odvetě osmifinále s AC Milán otočíte?

„Věřím tomu, že to je v našich schopnostech. Když budeme hrát jedenáct na jedenáct, máme na to soupeře víc zatlačit. Těch prvních 25 minut se odvíjelo tak, jak jsme chtěli. Byli jsme nebezpeční a soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Po červené kartě se ráz utkání změnil, soupeř nás zatlačil, mají nebezpečné hráče. Kdyby rozhodčí nechal stav jedenáct na jedenáct, byl by to zajímavější zápas. Musím před týmem smeknout, dali jsme dva góly v deseti. Je to podobná prohra jako v Římě, o dva góly. Doma budeme schopni zopakovat stejný výkon jako tady nebo právě jako proti Římu.“

Co bude rozhodujícím faktorem?

„Doma nás požene plný stadion, my podáme ještě lepší výkon a budeme hrát v plném počtu hráčů. Se vším respektem k síle Milána, rozhodně nejsme ze hry venku. Emočně by bylo krásné dostat zápas třeba do prodloužení.“

Diouf je sice známý plašan, ale zdá se, že s červenou kartou úplně nesouhlasíte…

„Ještě jsem to neviděl znovu, jenom v reálu. Nechci hodnotit zákrok, ale myslím si, že když je červená karta ve 30. minutě, musí být jasná. A o tom teď momentálně nejsem přesvědčený. Rozhodčí si to podle pravidel obhájí, byl nekompromisní a červenou posvětil i VAR. O půli se tomu divili i domácí hráči. Zápas mohl být ještě lepší. Vím, že Malick dostal v minulé sezoně tři červené karty, hodně jsme spolu o tom mluvili. Nechtěl jsem, aby byl ani na žluté, protože bránil Pulišica. Na žlutou ten zákrok byl minimálně, ale i kdyby dostal tu, budu na něj naštvaný. Zbytečná karta na půlce.“

Co vás nejvíce mrzí kromě vyloučení?

„Musím bohužel navázat, nejvíc mě fakt mrzí, že jsme nemohli hrát v těch jedenácti, moc by mě zajímalo, jak by se zápas vyvíjel. Hodně mrzí i dva góly ze standardek, jednou to kopli skvěle, jednou jsme pozdě vystoupili na střelu. Máme standardky hodně úkolově orientované, a když nám vypadne hráč, hodně se toho mění. Mrzí mě i čtvrtý gól, ale těžko se to brání. S tím a prvním se dá těžko něco dělat, skvěle udělané. Doudis ale trefil fantastický gól, Zmrzlý měl zase první start, spoustu lidí si to bude pamatovat, to jsou pozitiva.“

Co jste říkal na výkon hráčů Milána? Někdy se na ně pískalo…

„Myslím, že horší pasáže byly díky skvěle hře našeho týmu. Pak ale samozřejmě vyřeší skvěle pár situací a je radost se na to dívat. Kluci do defenzivy zaslouží absolutorium, ti top hráči tolik nevynikli. Celkově cítím, že jsme o krok dál, než jsme byli na podzim.“

Podruhé jste hrál na čtyři vzadu, bylo to kvůli rychlým křídlům Sparty a AC Milán? Nebo je to něco, co budeme u Slavie vídat častěji?

„Nabízelo se to na tyhle zápasy. Ve čtyřce jsme hráli celý život a chtěli bychom v tom pokračovat. Spoustu týmů ale v poslední době změnilo způsob bránění a zakládání akcí a pak se to pro nás odvíjí jinak u zbytkové obrany. Rozestavení se bude odvíjet podle toho, co budeme potřebovat. Je něco jiného hrát křídlo v pokutovém území soupeře nebo ho nechat bránit Thea Hernandéze. Za což mimochodem musím před Douděrou smeknout. Absolutně fantastický výkon.“