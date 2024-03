Naivní Sparta? Ne, správně. Slavia měla koule jako v LM. A šance Plzně...

LIGA NARUBY LIVE | To byl pravý evropský hukot. Pražská „S“ se popasovala s naprostou evropskou špičkou - a i když výsledky byly dost rozdílné, výkony se ani Sparta, ani Slavia nenechaly zahanbit. Ovšem jsou to sešívaní, kteří si ze San Sira vezou daleko nadějnější výsledek do odvety. A co výkon Plzně v Ženevě, po kterém vypadá vidina čtvrtfinále Konferenční ligy velmi slibně?

„Zaprvé si musíme říct, že to je opravdu debakl. Můžeme se bavit o tom, jestli to bylo ze strany Sparty naivní. Na druhou stranu si myslím, že Liverpool je tak kvalitní, že kdyby Sparta zaparkovala autobus, skončilo by to 0:3 a ještě by fanoušci odcházeli domů naštvaní, protože neviděli pět, šest šancí Sparty a deset šancí Liverpoolu, šest gólů, na první pohled fakt výborný zápas. Myslím, že přístup byl správný,“ myslí si Jiří Fejgl po duelu Letenských s týmem Jürgena Kloppa.

„Je zvláštní, že Slavia dostala čtyři góly na hřišti soupeře a prohrála, ale mně se stále těžko hledají negativa. Defenzivně ten výkon byl paradoxně dobrý. AC Milán nemá vyrovnané linie, ale kvalita směrem dopředu je šílená,“ soudí Bárt Černík. „Prvních pětadvacet minut do vyloučení mi to přišlo jako Slavia z Ligy mistrů. Odvážná, přijela hrát se svou vlastní hrou, vysoko vytaženou obrannou linií, byly tam pasáže, kdy si tam naprosto krásně vyťukali presink Milána. Mělo to prostě koule.“

Spolu s Jonášem Bartošem jsme si prošli i Plzeň, která si v Ženevě vybudovala skvělou pozici do odvety. „Pořád bych byl opatrný, bude to hodně fyzický soupeř, což ukázal i první zápas. Hodně hráčů Plzně končilo úplně rozbombardovaných, jsem zvědavý, jak to zvládnou na Spartu protočit,“ říká.

Rychlý speciál Ligy naruby po prvních zápasech osmifinále Evropské ligy. Po cestě z Milána se přihlásí Bárt Černík, po zápase Sparty s Liverpoolem zase Jiří Fejgl - a připojíme i Jonáše Bartoše k remízovému duelu Plzně. Moderuje Martin Vait.

0:00 Naivní Sparta proti Liverpoolu?

18:00 Slavia na San Siru? Do vyloučení výkon jako z Ligy mistrů

22:42 Douděra jako slávistický Preciado?

26:30 Slavia v Evropě vs. Slavia v lize a šance do odvety

32:06 Podcenila Slavia v zimním období nákup středních záložníků?

35:07 TOP výkon fanoušků Slavie i Sparty

43:30 Plzeň v Ženevě: Čím si vybudovala dobrou pozici do odvety?

47:40 Lukáš Červ: Nepromarnila s ním Slavia šanci?

53:56 Šance Plzně do odvety a může přibrzdit Spartu?

60:55 Tři hráči Plzně pro Evropu. Zůstane Koubek ve Viktorii?