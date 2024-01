Když prohlídka stopne přestup: šok Schicka, objev Slavie i kauza Tijani

Jak to dopadlo: Okamžitě po návratu z Nizozemska se podrobil testům v Praze, které naopak dopadly dobře a gólmana uschopnily. Půl roku poté přestoupil do Sparty, v létě 2014 podepsal v Basileji.

Co se stalo: V létě 2011 měl tehdejší gólman jednadvacítky našlápnuto na přestup ze Žižkova do nizozemského Graafschapu. První zahraniční angažmá Vaclíkovi krachlo, neprošel kvůli údajným problémům se srdcem. Připravena byla pro něj tříletá smlouva.

Jak to dopadlo: Po krachu v Graafschapu byl bez angažmá, na konci srpna po něm sáhl Baník. Od sezony 2013/14 z profesionálního fotbalu postupně vypadával, naposledy působil před osmi lety v Třinci.

Co se stalo: Další nešťastník, který v létě 2011 neprošel u lékařů v Graafschapu. Závěry z rutinní prohlídky, která jen měla stvrdit jeho přestup ze Slavie, šokovaly. „Prý se jim něco nezdálo s mým levým kolenem, s nímž jsem paradoxně neměl nikdy žádný problém,“ divil se Vomáčka.

Jak to dopadlo: Divoké Schickovo léto nakonec skončilo v Římě. Místní gigant AS v srpnu 2017 dojednal se Sampdorií hostování s opcí, přestupová částka nakonec vyšplhala na hodnotu kolem 40 milionů eur (téměř miliarda korun).

Co se stalo: Po snové debutové sezoně v Itálii, kdy nastřílel v Serii A za Sampdorii 11 gólů, spustily velké kluby hon. Schick už se fotil v dresu Juventusu, jenže takřka dohodnutý přestup krachl na údajných problémech se srdcem .

Jak to dopadlo: Olayinka chyběl po neuskutečněném přestupu „sešívaným“ zhruba měsíc. Po návratu skóroval ve třech ze čtyř zápasů. Křídelníkovi se zranění ve zbytku pražského angažmá nevyhnula, přesto byl jedním z klíčových hráčů. V létě 2023 odešel po konci smlouvy do Srbska.

Co se stalo: V létě 2021 nepatřil slávistický útočník mezi nejžhavější zboží v lize. Měl za sebou nepříliš povedenou sezonu a dlouhý gólový půst, přesto se o Nigerijce přihlásila dánská Kodaň. Olayinka ale neprošel zdravotní prohlídkou, zřejmě kvůli kotníku. Z přestupu tak sešlo.

Jak to dopadlo: Slavia se pokusila vyjednat novou dohodu, hostování s opcí, ale Kluž razantně zamítla. Následující léto za něj poslalo 1,5 milionu euro dánské Bröndby, tam ale zdaleka nenaplnil očekávání. Všehovšudy si zapsal za půl roku 13 minut, důvodem má být výkonnost.

Co se stalo: Ghanský útočník pomohl Kluži na podzim 2022 vyřadit Slavii z Konferenční ligy. Pražanům se devatenáctiletý hráč zalíbil a s rumunským celkem se domluvili na zimním transferu za 2,5 milionu euro. Yeboah už se fotil před Edenem, doktoři ale upozornili na problémy s kolenem.

Jak to dopadlo: Pleštil setrval v Jablonci a na zahraniční angažmá, které v případě transferu do Norska mohlo severočeskému klubu hodit až 15 milionů korun, si musí počkat. Po slabším období začal na podzim v lize pravidelně naskakovat.

Co se stalo: Po jabloneckém rychlíkovi toužil Bodö/Glimt, jenže nákup nevyšel. Přibrzdila ho nákaza covid-19, kvůli které nemohl splnit zdravotní testy. Norský klub na něj v inkriminované době poslal tři nabídky.

Mohamed Tijani (26)

Současný klub: Plzeň (hostování v Yverdonu)

Co se stalo: Před čtyřmi lety byla takřka hotová dohoda o přesunu z Jihlavy do Sparty, v rámci které měl jít robustní stoper hostovat do Teplic. Důkladné lékařské testy ovšem odhalily vážné problémy se zkříženým vazem v koleni a transfer dostal stopku.

Jak to dopadlo: Reprezentant Beninu nakonec zamířil na hostování a později tvrdý přestup do konkurenční Slavie. V sešívaném dresu se neprosadil, přes hostování v Liberci a Teplicích zakotvil v Plzni. Ani tam ale nehraje, aktuálně hostuje ve Švýcarsku.