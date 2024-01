Vaclík o štaci v USA, návratu do Sparty i kauze Belmondo: Chci bojovat o EURO

Tomáš Vaclík na tréninku New England Revolution • New England Revolution

Prožil hektický rok 2023, ten nový začal podobně. TOMÁŠ VACLÍK (34) je po předčasném konci v týmu americké MLS New England Revolution stejně jako v létě bez angažmá. Zkušený gólman pilně trénuje a věří svým schopnostem i zkušenostem – rád by našel tým, kde se vrátí do brány a pod Ivanem Haškem třeba i zabojuje o místo v české reprezentaci pro EURO. „Chci dokázat, že chytat umím,“ říká brankář ve velkém rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

V pátek odpoledne, než zvedl telefon, byl v jednom kole. Tomáš Vaclík ukončil tříměsíční štaci v USA, kde i přes letní zájem klubu z Bostonu nedostal ani jednou šanci v ostrém utkání. Vypadl ze zápasové praxe, ale rukavice neháže do kouta – s agenty začíná jednat o novém angažmá. Jednou z motivací je i návrat do národního týmu. Vyjadřuje se k atmosféře v reprezentaci, novém trenérovi Ivanu Haškovi i vypjatých chvílích na březnovém srazu při startu evropské kvalifikace. „Byl jsem v tu chvíli smutný, ale odjezd jsem nezvažoval,“ zdůrazňuje.

Jak se vlastně teď máte?

„Relativně dobře. S holkama (dcerami a manželkou) jsme zpátky v Praze. S manželkou a bráchou jsme do Ameriky letěli akorát na otočku si zabalit. S mým týmem trénujeme, makáme a čekáme, jak se to celé vyvrbí. Jsme ve stejné situaci jako v létě.“

V jaké náladě jste letěl balit věci do Ameriky?

„Měl jsem smíšené pocity. Fotbalově to nevyšlo vůbec, o tom nemá cenu spekulovat, jestli to bylo, nebo nebylo dobrý. Zase z rodinného hlediska se nám tam hodně líbilo. Amerika je něco neznámého, velkého. Líbila se nám mentalita lidí, bydleli jsme kousek od Bostonu ve státě Massachusetts, pořád je tam co dělat, co objevovat, vidět. Řeknu to takhle – fotbalově špatný, ale rodinný život moc fajn.“

Už jste s odstupem pochopil, proč vás angažovali v New England Revolution, aby vám nedali šanci v žádném zápase?