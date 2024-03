Podnikatele, který dluží sportovcům miliony řeší prokuratura: Nechte mě dál podnikat, prosí

Investovali své vydělané peníze, ale teď se zdá, že už je možná nikdy neuvidí! České sportovní osobnosti Patrik Berger, Tomáš Vaclík, Milan Baroš, Vladimír Coufal a jiní svěřili své miliony firmě RP Invest, která ale skončila v manku přes miliardu korun. Do celé kauzy se zapojila i prokuratura a megaloman Roman Petr prosí investory, aby ho nechali dál podnikat!

Prošustrovat přes miliardu? To už není jen tak. Těžko se tedy divit, že se o podnikatele Romana Petra zajímá prokuratura z hlavního města! „Městské státní zastupitelství v Praze vstupuje do řízení ve věci nadepsaného insolvenčního řízení,“ oznámila před pár dny státní zástupkyně Karolína Fialová.

V případě, že by se snad mělo jednat o podvod na investorech, může to pro zkrachovalého byznysmena skončit zle. Místo luxusních obleků a oblíbených bílých mokasín by tak musel na několik let do vězeňských tepláků!

Prosí investory

Koronavirová pandemie mu prý překazila velký podnikatelský rozkvět. Jenže Roman Petr a jeho firmy ještě na konci roku 2020 rozhodně nestrádali. Důkazem budiž velký tenisový turnaj osobností nebo honosný bál přímo v historickém centru Prahy v Obecním domě, které pořádal!

Megalomanství zřejmě není Petrovi cizí. Stejně jako sebevědomí. Navzdory »sekeře« ve výši 1,07 miliardy korun žádá investory, aby mu dál pomohli podnikat! Soudu dokonce představil reorganizační plán s tím, že věřitelům za 7 let vrátí alespoň 70 procent jejich vkladu. Část poškozených se proti tomu ale pochopitelně ostře vzbouřila!

Seznam sportovců, kteří utopili své peníze v investici • Foto Blesk/Insolvenční rejstřík

„Pokud měl dlužník zájem vyřešit své nepříznivé finanční poměry, pak tak měl činit v době, kdy by potenciálně mohly být vyřešeny,“ namítají a tvrdí, že Petrův plán je zcela nereálný, chybný, vágní – prostě jen naoko s cílem uchlácholit sportovní osobnosti.

Zkrachovalý podnikatel v něm uvádí, že díky podílům ve firmách a vlastnictví 17 nemovitostí (vesměs venkovských stavení na Moravě) disponuje majetkem ve výši 465 milionů korun. Jenže to není ani půlka dluhu, navíc se suma zdá věřitelům výrazně nadhodnocená.