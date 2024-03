Kuchta o Anglii: Myslím, že bych se sem hodil. Chceme ukázat náš styl

PŘÍMO Z LIVERPOOLU | Už minimálně dvakrát se kolem něj mihnul zájem klubu z Anglie. Minulé léto si hodně myslel na přesun do Norwiche, do Championship, tedy druhé nejvyšší soutěže. Jan Kuchta však zůstal ve Spartě, s níž se ve čtvrtek večer předvede na místě, kde je fotbal něco víc - na Anfieldu v Liverpoolu v odvetě osmifinále Evropské ligy.

Je vám Anglie blízká?

„Spíš si myslím, že jsem se postupně vyprofiloval v hráče, který by se do anglických soutěží teoreticky hodil - myslím herně. No, Anglie je Anglie, tady se nemáme o čem bavit.“

První zápas jste prohráli s Liverpoolem 1:5. Je složité se nahecovat?

„Ne, vůbec, motivace je jasná. Chceme ukázat dobrý směr, kterým se prezentujeme. A hrajeme na Liverpoolu. O motivaci nejsou pochyby, máme ji velkou jako před každým zápasem. Nějakou taktiku jsme zvolili, doladíme ji a budeme připraveni.“

Pomůže i věhlas soupeře?

„Beru to jako jeden z vrcholů kariéry, přikládám to ke všem velkým zápasů, co jsem v evropských pohárech odehrál. Ale zatím jsem v Anglii hrál jen bez diváků. Tohle bude nová zkušenost - na krásném stadionu a s fanoušky. Jdeme do toho se vší vážností.“

Anketa Jak dopadne Sparta při odvetě osmifinále EL v Liverpoolu? Opět prohraje Remizuje Vyhraje, ale nepostoupí Vyhraje a postoupí

Dvakrát po sobě jste vysoko prohráli. Po Liverpoolu také v Plzni 0:4. V jakém nastavení je aktuálně mančaft?

„Nemáme za sebou dobré výsledky, ale necítím nic negativního. Pořád jsme na čele ligové tabulky, máme svoji sílu.“

Nedoběhla vás únava z našlapaného programu?

„Co se týče fyzického fondu, tak nejsme unaveni. Rotovali jsme sestavu, jsme připraveni. Každý hráč chce nastoupit, tomu odpovídaly tréninky. A myslím, že tomu bude odpovídat i výkon.“

Český tým - Sparta ani Liberec - ještě nedal na Anfiledu gól. Změníte to?

„Statistiky nesleduju, tohle je mi celkem jedno. My prostě budeme chtít navázat na předchozí zápasy v Evropské lize. Ale když tady vstřelíme góly, samozřejmě to pro nás bude povzbuzení do další práce.“