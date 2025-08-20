Malmö - Olomouc v TV: Kde sledovat play off Evropské ligy živě?
Sigma Olomouc vstupuje do evropských pohárů. Los jí v play-off o Evropskou ligu určil těžkého soupeře, švédské Malmö. Hanáci však po loňské výtečné sezoně, korunované ziskem domácího poháru, neskrývají ambice a oprávněně si věří. Utkání na švédském Eleda Stadionu začíná ve čtvrtek v 19:00. Kde sledovat Malmö vs. Olomouc živě?
Vše o utkání Malmö vs. Sigma Olomouc
Datum a čas: čtvrtek 21. srpna, 19:00
Místo konání: Eleda Stadion
Play off: Evropské ligy
Rozhodčí: Tobias Stieler (Německo)
TV přenos: Premier Sport 2, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Malmö vs. Olomouc živě v TV?
Jak si povedou Hanáci v úvodním duelu play off o Evropskou ligu můžete sledovat na Premier Sport 2. Utkání Malmö - Olomouc začíná od 19:00.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Malmö vs. Olomouc začíná 21. srpna ve 19:00.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Telly
Střední
Velký
260 Kč (cena za první 3 měsíce)
Olomouc v evropských pohárech 2025/26
Olomouc se po vítězství v MOL Cupu kvalifikovala do play off Evropské ligy a má podzimní účast v evropských pohárech jistou.
Evropská liga
Play off
1. zápas: Malmö - Olomouc, 21. 8., 19:00
2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Hned tři kluby již mají jistotu v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, které se perou o poháry, jsou Baník Ostrava v play off Konferenční ligy, stejně jako Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia
2. zápas: Slavia
3. zápas: Slavia
4. zápas: Slavia
5. zápas: Slavia
6. zápas: Slavia
7. zápas: Slavia
8. zápas: Slavia
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1
Evropská liga
1. zápas: Plzeň
2. zápas: Plzeň
3. zápas: Plzeň
4. zápas: Plzeň
5. zápas: Plzeň
6. zápas: Plzeň
7. zápas: Plzeň
8. zápas: Plzeň
Sigma Olomouc
Evropská liga
Play off
1. zápas: Malmö - Olomouc, 21. 8., 19:00
2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
Play off
1. zápas: Celje - Baník, 21. 8., 20:00
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
Play off
1. zápas: Sparta - Riga, 21. 8., 20:00