Předplatné

Malmö - Olomouc v TV: Kde sledovat play off Evropské ligy živě?

Malmö - Olomouc v TV
Malmö - Olomouc v TVZdroj: Foto: isport.cz
Olomoucký trenér Tomáš Janotka během čtvrtfinále MOL Cupu na hřišti Slavie
Radost fotbalistů Olomouce po brance do sítě Plzně
Daniel Vašulín se prosadil v přípravě Sigmy
4
Fotogalerie
Otakar Plzák
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Sigma Olomouc vstupuje do evropských pohárů. Los jí v play-off o Evropskou ligu určil těžkého soupeře, švédské Malmö. Hanáci však po loňské výtečné sezoně, korunované ziskem domácího poháru, neskrývají ambice a oprávněně si věří. Utkání na švédském Eleda Stadionu začíná ve čtvrtek v 19:00. Kde sledovat Malmö vs. Olomouc živě?

Vše o utkání Malmö vs. Sigma Olomouc

Datum a čas: čtvrtek 21. srpna, 19:00

Místo konání: Eleda Stadion

Play off: Evropské ligy

Rozhodčí: Tobias Stieler (Německo)

TV přenos: Premier Sport 2, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Malmö vs. Olomouc živě v TV?

Jak si povedou Hanáci v úvodním duelu play off o Evropskou ligu můžete sledovat na Premier Sport 2. Utkání Malmö - Olomouc začíná od 19:00.

Oneplay výhodněji v balíčku O2 spolu - Zijstit víceAdvertisement

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Malmö vs. Olomouc začíná 21. srpna ve 19:00.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Telly

Střední

Velký

260 Kč (cena za první 3 měsíce)

Olomouc v evropských pohárech 2025/26

Olomouc se po vítězství v MOL Cupu kvalifikovala do play off Evropské ligy a má podzimní účast v evropských pohárech jistou. 

Evropská liga

Play off

1. zápas: Malmö - Olomouc, 21. 8., 19:00

2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Hned tři kluby již mají jistotu v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, které se perou o poháry, jsou Baník Ostrava v play off Konferenční ligy, stejně jako Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia

2. zápas: Slavia

3. zápas: Slavia

4. zápas: Slavia

5. zápas: Slavia

6. zápas: Slavia

7. zápas: Slavia

8. zápas: Slavia

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

 

Evropská liga

 

1. zápas: Plzeň

2. zápas: Plzeň

3. zápas: Plzeň

4. zápas: Plzeň

5. zápas: Plzeň

6. zápas: Plzeň

7. zápas: Plzeň

8. zápas: Plzeň

Sigma Olomouc

Evropská liga

Play off

1. zápas: MalmöOlomouc, 21. 8., 19:00

2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

 

Play off

1. zápas: Celje - Baník, 21. 8., 20:00

2. zápas: Baník - Celje, 28. 8., 20:00

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta14. 8., 18:00

 

 

Play off

1. zápas: Sparta - Riga, 21. 8., 20:00

2. zápas: Riga - Sparta, 27. 8., 18:45

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů