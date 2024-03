Série, kterou si nepřály Pardubice ani Hradec. Postup Tygrů = cupchanger?

Série, kterou východní Čechy ještě nezažily. Pardubice nastartují svou play off jízdu v derby proti Hradci. „Hodně lidí z obou klubů slyším říkat, že si tuhle sérii nepřáli. Ani Hradec. Přitom pro něj je plus, že bude hrát s Pardubicemi. Kdyby šel do série se Spartou, dostane podle mě 0:4, nevybičuje se k takovým výkonům. Ale oba kluby se bojí, že východní Čechy budou hořet,“ vystihuje náladu obou táborů redaktor Sportu Pavel Ryšavý v novém Zimáku.

„Jestli se na to těším? Jako divák strašně. To bude strašná pecka. Narvané zimáky a bude bordel. V hledišti i na ledě. Myslím, že to bude extra emoční jízda,“ těší se naopak Michal Mikeska. A bude na co, oba týmy se prezentují odlišným stylem hokeje, který ale umí plodit podobný výsledek. A sice vyrovnané pětky. Na co se v sérii těšit? A proč je v tomto ohledu výhra Liberce nad Olomoucí klíčová pro další vývoj play off?

„Vnímám triumf Bílých Tygrů, že by mohl být cupchanger,“ nebojí se odvážného tvrzení Mikeska. „Liberec má v nohách pět těžkých zápasů, na Spartu umí, ale ta ho porazí. Oproti tomu Pardubice půjdou do strašně těžké série s Hradcem. Viděl jsem jejich poslední souboj a Hradec byl dvě a půl třetiny velmi, velmi konkurenceschopný tým. Troufám si tvrdit, že až na Lukáše Sedláka, který to strhnul na pardubickou stranu, byl Hradec silnější.“

Co přinesou ostatní série a jaké postupující tipují Ryšavý a Mikeska? A jak dopadne sázka na titul? O tom všem a celé řadě dalších témat v novém Zimáku! Moderuje Martin Vait.