Markéta Davidová po neúspěšné sezoně: Odhalila spory v biatlonovém týmu!

Právě skončenou sezonu si Markéta Davidová (27) určitě představovala lépe. Po stránce výsledků má za sebou nejhorší štaci za posledních pět let. Teď v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál přiznala, že jí na pohodě nepřidala situace v týmu, kde naznačila problémy.

„Zázemí nebylo takové, jaké by mělo být, když se závodníkovi nedaří,“ řekla otevřeně Markéta Davidová. „Nechci se vyjadřovat veřejně, ale mám potřebu to minimálně naznačit, a když to uslyší lidé, kterých se to týká, třeba se chytnou za nos,“ doufá biatlonistka, které v poslední sezoně určitě věřila v lepší výsledky.

Pochvalovala si ale spolupráci s trenéry Egilem Gjellandem a Mattem Emmonsem. „Trochu jsem se hledala ve střelbě na začátku sezony, ale pak jsme ty zásadní problémy odstranili. Kdyby tu nebyli, sezonu letos nedojedu,“ přiznala. A důvodem mnohé zaskočila.

„Moje výsledky a co se dělo. Bylo toho moc,“ kápla božskou závodnice, která už v minulosti přemítala nad možností pověsit pušku s lyžema na hřebík a plně se věnovat studiu. Láska k biatlonu sice doposud vyhrávala, ale je otázkou, jestli tomu tak bude s ohledem na blíže nespecifikované trable v týmu i v další sezóně. „Počkám si, co se stane na jaře,“ pravila Davidová.