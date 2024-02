MS v biatlonu 2024: program a výsledky. Kdo se radoval v Novém Městě?

Program MS v biatlonu 2024 v Novém Městě

Česká nominace na mistrovství světa v biatlonu 2024

Česká biatlonová reprezentace se na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě představí v desetičlenném složení. Nejzkušenějším členem výběru je Michal Krčmář, který jako jediný pamatuje poslední šampionát v Novém Městě v roce 2013. Cenný kov z MS má s Krčmářem i Markéta Davidová a Lucie Charvátová.

Muži : Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký

: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Kristýna Otcovská, Tereza Voborníková

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2023/24

CELKOVÉ POŘADÍ SP (k 21. 1. 2024) MUŽI ŽENY 1. J.T. Bö 806 b., 2. Dale-Skjevdal 714, 3. T. Bö 708, 4. Christiansen 582, 5. Strömsheim 549, 6. Laegreid (oba Nor.) 548, ...28. Krčmář 174, 58. Štvrtecký 32, 59. Mareček 28, 67. Václavík 15, 80. Karlík 5, 87. Hornig 1, 89. Mikyska (všichnni ČR) 1. 1. Tandrevoldová (Nor.) 719, 2. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 689, 3. Vittozziová 671, 5. E. Öbergová (Švéd.) 602, 6. Jeanmonnotová 590, ...21. Voborníková 201, 22. Jislová 193, 24. Davidová 179, 35. Charvátová (ČR) 110. SPRINT 1. T. Bö (Nor.) 288, 2. Doll (Něm.) 269 3. Laegreid (Nor.) 252, ...28. Krčmář 62, 51. Štvrtecký 17, 59. Václavík 8, 70. Mikyska 1. 1. Tandrevoldová (Nor.) 319, 2. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 286, 3. Vitozziová 233, ...18. Voborníková 79, 28. Jislová 55, 30. Charvátová 54, 46. Davidová 27. STÍHACÍ ZÁVOD 1. J. T. Bö (Nor.) 311, 2. Dale-Skjevdal (Nor.) 304, 3. Strömsheim (Nor.) 254 ...28. Krčmář 51, 51. Štvrtecký 15, 52. Mareček 15, 60. Václavík 7, 63. Karlík 5. 1. Simonová (Fr.) 274, 2.Tandrevoldová (Nor.) 266, 3. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 261... 18. Davidová 94, 19. Jislová 84, 20. Voborníková 76, 26. Charvátová 56. VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD 1. J. T. Bö (Nor.) 150, 2. Rees (Něm.) 121, 3. T. Bö (Nor.) 90, ...27. Krčmář 27, 42. Mareček 13. 1. Häckiová-Grossová (Švýc.) 117, 2,. Vittozziová (It.) 115, 3. Voigtová (Něm.) 110, ...25. Jislová 30, 34. Voborníková 21, 41. Davidová 14.

Vstupenky na MS v biatlonu 2024

Předprodej vstupenek do Vysočina Areny byl zahájen 11. května na webu mistrovství světa. V prodeji jsou vícedenní balíčky i jednodenní vstupenky do vybraných úseků. Permanentka na celé MS v biatlonu stojí od 1800 do 9800 Kč. Děti do 120 centimetrů mají vstup za korunu.

Kde sledovat MS v biatlonu 2024?

Přímý přenos ze všech závodů MS v biatlonu 2024 nabídne stanice ČT Sport.

České úspěchy na mistrovství světa v biatlonu

Ze současného složení biatlonové reprezentace slavily medailový úspěch v individuálním závodě na mistrovství světa v biatlonu Markéta Davidová s Lucií Charvátovou. Michal Krčmář pak má bronz ze smíšené štafety v Anterselvě 2020. Nejúspěšnější českou biatlonistkou na světových šampionátech zůstává Gabriela Soukalová.

MS 2021 (Pokljuka) Vytrvalostní závod Markéta Davidová 1. místo MS 2020 (Anterselva) Smíšená štafeta Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Markéta Davidová, Eva Puskarčíková 3. místo MS 2020 (Anterselva) Sprint Lucie Charvátová 3. místo MS 2017 (Hochfilzen) Vytrvalostní závod Ondřej Moravec 2. místo MS 2017 (Hochfilzen) Sprint Gabriela Koukalová 1. místo MS 2017 (Hochfilzen) Stíhací závod Gabriela Koukalová 3. místo MS 2017 (Hochfilzen) Vytrvalostní závod Gabriela Koukalová 2. místo MS 2015 (Kontiolahti) Smíšená štafeta Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Veronika Vítková, Gabriela Soukalová 1. místo MS 2015 (Kontiolahti) Vytrvalostní závod Gabriela Soukalová 2. místo MS 2015 (Kontiolahti) Vytrvalostní závod Ondřej Moravec 3. místo MS 2015 (Kontiolahti) Závod s hromadným startem Ondřej Moravec 2. místo MS 2013 (NMNM) Smíšená štafeta Ondřej Moravec, Jaroslav Soukup, Veronika Vítková, Gabriela Soukalová 3. místo MS 2012 (Ruhpolding) Vytrvalostní závod Jaroslav Soukup 3. místo MS 2007 (Anterselva) Vytrvalostní závod Michal Šlesingr 3. místo MS 2007 (Anterselva) Sprint Michal Šlesingr 2. místo MS 2005 (Hochfilzen) Vytrvalostní závod Roman Dostál 1. místo MS 2003 (Chanty-Mansijsk) Vytrvalostní závod Kateřina Holubcová 1. místo MS 2003 (Chanty-Mansijsk) Sprint Kateřina Holubcová 3. místo MS 2003 (Chanty-Mansijsk) Sprint Zdeněk Vítek 3. místo MS 1993 (Borovec) Štafeta Jana Kulhavá, Jiřina Adamičková, Iveta Knížková, Eva Háková 1. místo

Biatlonové vrcholy posledních let

Světový šampionát v Oberhofu se konal po dvou letech, kdy vrcholem v předloňské sezoně byly ZOH v Pekingu. Poslední biatlonovou medaili z velkých akcí přivezla Markéta Davidová, která ovládla vytrvalostní závod na MS v Pokljuce.

Výsledky MS v biatlonu 2023 Oberhof

Česká výprava získala na MS v biatlonu 2023 několik pódiových umístění v nejlepší šestici, na medaili bohužel nedosáhla. Nejblíže byla štafeta mužů, která doběhla čtvrtá.

Výsledky biatlonu na ZOH 2022 v Pekingu

Nejlepší českým biatlonovým výsledkem na ZOH v Pekingu bylo smolné 4. místo Markéty Davidové v závodě s hromadným startem, když o medaili přišla až na poslední střelecké položce, na které dvakrát chybovala. Biatlonovými tvářemi Her se stala Norka Röiselandová a Francouz Fillon Maillet, oba shodně získali dvě zlaté medaile, Norka pak přidala ještě bronz z vytrvalostního závodu a závod s hromadným startem, Fillon Maillet přidal stříbro ze sprintu.

smíšená štafeta 1. Norsko, 2. Francie, 3. Rusko, ...12. ČR sprint - ženy 1. Röiselandová (Nor.), 2. E. Öbergová (Švéd.), 3. Wiererová (It.), ...25. Charvátová, 31. Jislová, 41. Davidová, 58. Voborníková sprint - muži 1. J. T. Bö (Nor.), 2. Fillon Maillet (Fr.), 3. T. Bö, ...16. Krčmář, 28. Karlík, 58. Štvrtecký, 59, Václavík stíhací závod - ženy 1. Röiselandová (Nor.), 2. E. Öbergová (Švéd.), 3. Eckhoffová (Nor.), ...28. Davidová, 34. Charvátová, 35. Jislová stíhací závod - muži 1. Fillon Maillet (Fr.), 2. T. Bö (Nor.), 3. Latypov (Rus.), ...34. Krčmář, 42. Karlík, 44. Václavík, 48. Štvrtecký vytrvalostní závod - muži 1. Fillon Maillet (Fr.), 2. Smolski (Běl.),. 3. J. T. Bö (Nor.), ...31. Karlík, 59. Krčmář, 62. Žemlička, 65. Štvrtecký vytrvalostní závod - ženy 1. Herrmannová-Wicková (Něm.), 2. Chevalierová-Bouchetová (Fr.), 3. Röiselandová (Nor.), ...6. Davidová, 19. Charvátová, 27. Jislová, 34. Voborníková štafeta - muži 1. Norsko, 2. Francie, 3. Rusko, ...19. ČR štafeta - ženy 1. Švédsko, 2. Rusko, 3. Německo, ...8. ČR závod s hromadným startem - muži 1. J. T. Bö (Nor.), 2. Ponsiluoma (Švéd.), 3. Christiansen (Nor.), ...21. Krčmář závod s hromadným startem - ženy 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.), 2. Eckhoffová (Nor.), 3. Röiselandová (Nor.), 4. Davidová, ...28. Charvátová

Výsledky MS v biatlonu 2021