Skvělá Davidová zajela nejlépe v sezoně, Johannes Bö popáté ovládl SP

Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö ovládl popáté celkové hodnocení Světového poháru. Velký křišťálový glóbus obhájil po vítězství ve stíhacím závodu v Canmore. Nejlepším Čechem byl čtyřiadvacátý Michal Krčmář. V ženském závodě zajela Markéta Davidová nejlepší výsledek sezony. Jasná česká jednička minulých sezon se tak v závěru té aktuální mohla znovu trochu radovat. Povedl se jí hlavně skvělý běh, v kombinaci se třemi chybami na střelnici to pro ni znamenalo 8. místo. Přitom startovala až jako 25. Voborníková brala 20. příčku. Vítězství znovu vybojovala Lisa Vittozziová, která bude v nedělním hromadném závodu startovat ve žlutém dresu vedoucí závodnice.

Johannese mohl jako jediný ohrozit jeho starší bratr Tarjei, ale po pátém místě má závod před koncem sezony nedostižnou ztrátu 137 bodů.

Třicetiletý rodák ze Strynu Johannes Bö, který po výhře v pátečním sprintu startoval s náskokem minuty a tří sekund před Italem Tommasem Giacomelem, měl závod pod kontrolou. I přes tři trestná kola zvítězil o 11,2 sekund před Švédem Sebastianem Samuelssonem a zajistil si i malý křišťálový glóbus za vítězství v disciplíně. Oslavil již 84. pohárové vítězství, čímž překonal Francouze Martina Fourcada.

Před touto a minulou sezonou vyhrál Johannes Bö celkovou klasifikaci SP také v letech 2019 až 2021. V této sezoně získal i sedm medailí z mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, tři z toho byly zlaté.

Davidová mohla být spokojená

Hodně smutný až zoufalý pohled měla v cíli sobotního stíhacího závodu Ingrid Landmark Tandrevoldová. Po čtyřech chybách na střelnici (po dvou při každé položce vestoje) dojela Norka až na 19. místě a bylo jí jasné, že žlutý dres, ve kterém startovala, bude muset odevzdat.

Stíhací závod totiž, stejně jako sprint, ovládla Lisa Vittozziová. Ta před sobotou ztrácela na norskou sokyni pouhých 7 bodů. Za výhru si připsala 90 bodů, zatímco Tandrevoldová za 19. příčku jen 22, a tak před nedělním hromadným závodem vede Italka o 61 bodů.

Tyto boje jsou sice českým závodnicím v této sezoně na hony vzdálené, přesto hlavně Markéta Davidová předvedla výborný výkon. Především na trati jí to jelo tak, jako u ní bývalo zvykem v předchozích ročnících. Patřil jí celkově třetí nejlepší běžecký čas, kdy za Justine Braisazovou-Bouchetovou zaostala o 10 sekund.

„To jsem ani nevěděla,“ divila se Češka v rozhovoru pro ČT sport. „Měla jsem strašné štěstí, že jsem všech pět kol měla kolem sebe dobré běžkyně. Takže jsem se snažila jich držet a odpočívat v částech, kde se dá. Není tady moc prudkých kopců, to mi trochu hrálo do karet,“ přiblížila Davidová.

Dařila se jí také střelba vleže, kde sestřelila všech deset terčů. Vestoje už to ale bezchybné nebylo, při první položce vestoje netrefila druhou a pátou ránou, při druhé pak minula hned první terč.

„První stojku jsem to zbytečně lovila, vypadl jsem z rytmu, byla jsem zadýchaná. Na druhé jsem si říkala, že budu střílet tak, jak mám, bohužel první rána mi utekla nahoru, to vím, a pak už to padalo. Ale dneska bylo důležité dát nuly vleže, protože rozdíly se dělaly po ležkách,“ upozornila nejlepší česká biatlonistka sobotního závodu. V něm se oproti pátečnímu sprintu posunula o 17 míst.

Tentokrát si pochvalovala také to, že štěstí výjimečně stálo na její straně, na což v sezoně moc zvyklá nebyla. I díky tomu se jí povedlo zajet nejlepší závod sezony.

„Asi to zvedne náladu, ale všichni víme, že sezona nebyla taková, jak bych si představovala. Ale mám radost, že jsem schopná bojovat s holkama vepředu. Teď jsem měla i trochu štěstí na střelnici. Výjimečně mi tam něco spadlo, nějaké kalibry, takže se mi to dneska trochu vrátilo,“ usmívala se Davidová.

Tři chyby na střelnici udělala také Tereza Voborníková, které však patřil až 30. běžecký čas a ze 12. místa po sprintu se propadla na 20. O čtyři místa za ní dojela Lucie Charvátová, Jislová brala 48. příčku. Všechny čtyři se ale nakonec dostaly do nedělního závodu s hromadným startem.

SP v biatlonu v Canmore (Kanada) - stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. Vittozziová (It.) 28:15,9 (1 tr. okruh), 2. Jeanmonnotová -12,2 (3), 3. Braisazová-Bouchetová -19,4 (3), 4. Simonová (Nor.) -1:03,2 (3), 5. Guigonnatová (všechny Fr.) -1:07,6 (2), 6. Gandlerová (Rak.) -1:13,4 (3), ...8. Davidová -1:16,5 (3), 20. Voborníková -2:06,7 (3), 24. Charvátová -2:36,1 (5), 48. Jislová (všechny ČR) -4:16,6 (2).

Konečné pořadí stíhacích závodů (po 7 závodech): 1. Vittozziová 398, 2. Simonová 384, 3. Jeanmonnotová 378, ...14. Davidová 160, 19. Voborníková 126, 24. Charvátová 87, 26. Jislová 84.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 21 závodů): 1. Vittozziová 1071, 2. Tandrevoldová (Nor.) 1010, 3. Jeanmonnotová 978, 4. Braisazová-Bouchetová 975, 5. Simonová 958, 6. Häckiová-Grossová (Švýc.) 822, ...16. Voborníková 384, 18. Davidová 351, 25. Jislová 246, 34. Charvátová 181.