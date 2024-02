Hrůza v tenisovém světě: Šokující smrt mladé hráčky (†17)!

Smutek a nepředstavitelné zdrcení. To teď musí prožívat rodina a nejbližší tenistky Zainab Ali Naqviové (†17), která během turnaje náhle zemřela! Co přesně se mladé hráčce stalo?

Odjela na juniorský turnaj, ale domů už se nikdy nevrátí. Řeč je o mladé tenistce Naqviové, která v pondělí 12. února nečekaně zemřela! Co se vlastně stalo, že tak mladou osobu téměř zničehonic potká smrt? Podle informací webu Sportskeeda se Naqviová zúčastnila tréninku v rámci juniorského turnaje, který se koná v hlavním městě Pákistánu Islámábád pod hlavičkou organizace ITF. Následně se odebrala na pokoj, kde byla ubytována společně se svou babičkou.

Když se ale delší dobu nikde neukazovala, začalo to být přítomným podezřelé. Hledali ji, byť neúspěšně. „Po příjezdu na pokoj se Zainab šla osprchovat, ale dlouho se nevracela. Její babička ji volala, ale marně,“ citoval pákistánský deník The Dawn jednoho z policistů. Ti nakonec vyrazili dveře od jejího pokoje. To, co tam viděli, je ale šokovalo…

Uvnitř našli bezvládné tělo Naqviové bez známek života! „Tělo Naqviové bylo převezeno k pitvě a poté bylo letecky přepraveno do Karáčí. Skutečnou příčinu smrti určí pitevní zpráva, ale zřejmě se zdá, že šlo o selhání srdce v důsledku sprchování bezprostředně po hektickém tréninku," doplnil policista možnou příčinu.

Následující den se všichni zahraniční i domácí hráči, rodiče, trenéři, funkcionáři a zaměstnanci Pákistánské tenisové federace (PTF) společně pomodlili a uctili zesnulou Zainab minutou ticha. To ale nebylo vše. Podle novináře televize Geo Super TV Muneeba Farrukha prezident PTF Aisam-ul-Haq oznámil, že turnaj ITF J30 v Islámábádu se nyní bude na počest hráčky jmenovat Memoriál Zainab Ali Naqviové. Kromě toho po ní bude pojmenován také tenisový kurt.