Buchtovo skvostné vykoupení: Penalta mě na dva dny položila, skandování si moc vážím
Z psance se stal hrdinou. David Buchta prožil skutečně turbulentní týden. Poté, co v závěru odvetného utkání s Legií neproměnil penaltu, byl psychicky na dně a na sítích se omlouval fanouškům. Jen o pár dnů později ale gólem a asistencí výrazně přispěl k výhře 4:3 nad vídeňskou Austrií. „Minulý týden byl pro mě těžký, ale za tento zápas jsem hodně rád. Hlavně jsem rád za vítězství. Doufám, že příští týden to zopakujeme,“ věří šestadvacetiletý záložník.
Jak jste se po penaltě ve Varšavě cítil?
„Určitě to bylo náročné. Myslím si, že na nějaké dva dny mě to docela položilo. Nezbývá nic jiného, než se z toho oklepat a svými výkony, góly nebo asistencemi týmu pomoct. To je úplně nejlepší.“
Přemýšlel jste před zmíněnou penaltou nad všemi možnými variantami?
„Řekne se to jednoduše, ale člověk nad tím samozřejmě přemýšlí. Byly tam nějaké okolní vlivy, dlouho se čekalo, ale nechci se na to vymlouvat. Už je to za mnou. Soustředil jsem se na další zápasy.“
Šel byste kopat znovu, kdyby byla příležitost?
„Jo, pořád mám důvěru. Je nás ale určených víc, takže záleželo by i na stavu.“
Co s vámi udělalo, jak vás fanoušci po gólu na 2:1 hlasitě vyvolávali?
„Moc si toho vážím. Fanoušci jsou tady oddaní, pro mě nejlepší v republice. Už ve Varšavě mě podpořili a vyvolávali mé jméno.“
Teď už k zápasu s Austrií, nad kterou jste vedli o dva góly. Převládá teď radost z výhry, i když jste si to pořádně zkomplikovali?
„Určitě máme radost, že jsme to zvládli, do dalšího zápasu jdeme s náskokem. Nicméně mrzí mě, že vedeme 3:1 a takhle zbytečně si to necháme srovnat na 3:3. Musíme si to vyhodnotit, zapracovat na tom a pohlídat si to. Pojedeme tam s cílem postoupit.“
Podobný scénář mělo i první utkání s Legií, nad kterou jste dvakrát vedli.
„Je to vlastně další zápas, kdy vedeme a necháme si to srovnat zbytečnými a lacinými góly. Musíme se nad tím zamyslet a podívat se na to.“
S Austrií i na Dukle se vám ale nepovedl začátek. Čím to? Chyběla větší koncentrace?
„Těžko říct, možná tam byla nějaká nervozita, nevím. Nechytli jsme začátek, dostali jsme gól, ale na druhou stranu jsme měli dobrou reakci, že jsme to stihli otočit do poločasu.“
Soupeř měl ale nebezpečných situací poměrně hodně.
„Určitě nás tímto stylem hry zlobil. Fitz vepředu je nepříjemný hráč, dobře to tam rozdává, takže si ho musíme víc hlídat. Náběhu tam ale bylo dost. Jak jsem už říkal, musíme se podívat na video, vyhodnotit si to a příští týden to udělat lépe. My jsme věděli, že Austria má hodně zápasů, kdy je schopna dostat čtyři góly a hned poté třeba nedostat žádný a dát čtyři. Zápasy s ní jsou gólové, sami jsme to viděli.“
Vy konkrétně jste si hodně sbíhal do středu. Byl taktický pokyn, abyste pro Michala Frydrycha otevíral prostory?
„Věděl jsem, že jejich krajní bek tolik neútočí a stahuje se hodně na střed, takže občas jsem se to snažil Frýďasovi otevřít. Měl z toho i dobrou příležitost.“
Jak teď vůbec zvládáte náročný program? Hrajete dvakrát v týdnu.
„Je začátek sezony, není proč být unavený. Máme dostatečnou regeneraci a děláme maximum, abychom byli připravení ke každému zápasu.“