Loupež „mini Jágrů“ vyřešena. Figurky legendy se našly: Mise splněna

Když před necelými dvěma týdny vedení Pittsburghu informovalo, že byly figurky připomínající Jaromíra Jágra ukradeny, vyvolalo to nejen mezi fanoušky Penguins hotové pozdvižení. Nyní už je ale velká figurková loupež vyřešena. Kontejner s 18 tisíci podobiznami legendárního útočníka byl nalezen a zajištěn. Případ uzavřen. Jágrovy tzv. „Bobbleheads“ se vrátí právoplatným majitelům, kterými se měli stát fanoušci během utkání Pens proti San Jose za účasti kladenského velikána.

Nedlouho poté, co Jaromír Jágr přihlížel tomu, jak mu pod strop haly v Pittsburghu vyvěšují dres s číslem 68, měl fanoušky Penguins potěšit ještě jednou. U příležitosti druhé návštěvy města, kde dvakrát oslavoval zisk Stanley Cupu, měl dvaapadesátiletý stále hrající hokejista ve spolupráci s klubem potěšit diváky přítomné v PPG Paints Areně darem v podobě vlastních figurek. Salutujících postaviček s kroutící se hlavou se ale nedočkali. Vyjma jednoho kusu byl celý náklad ukraden.

Rozhodně nešlo o vtip. Vedení Pittsburghu v čele s prezidentem obchodních operací Kevinem Acklinem, který krádež nesl hodně těžce, loupež kontejneru s Jágrovými podobiznami okamžitě začalo řešit s policií. „Bylo vidět, že je z toho hodně smutný. Prý lupiči chtěli i výkupné,“ reagoval Jágr pro web iSport.cz po zjištění, co se stalo.

Do případu uloupených „bobbleheadů“ se také vložil. Jágr na svém Instagramu zveřejnil video, ve kterém nasedá do auta a se svoji jedinou neukradenou figurkou se vydává hledat její ztracené kamarády. „68 Watch,“ stálo na poznávací značce vozidla, což byl odkaz na televizní seriál Pobřežní hlídka. Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL ale za volantem seděl jako pittsburghský Marion Cobretti, tedy jako postava z akčního filmu Kobra v podání amerického herce Sylvestera Stallona .

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr)

„Postavičky jsou doma. Mise splněna,“ napsal Jágr jako „Kobra“ k příspěvku informujícím o vypátrání figurek necelé dva týdny od loupeže.

O zajištění odcizeného nákladu se Penguins dozvěděli minulý týden. „Speciální tým vyjednal vrácení ukradeného majetku do zabezpečeného skladu v Ontariu v Kalifornii. Náklad dorazil do Pittsburghu v pondělí a očekává se, že bude doručen do PPG Paints Areny během příštího týdne,“ stojí v klubovém prohlášení.

Penguins plánují figurky rozdat během domácího utkání proti Tampě Bay v sobotu 6. dubna a to všem fanouškům, kteří mají voucher ze 14. března, kdy mělo při zápase proti San Jose Sharks původně dojít k předání „Bobbleheads“. Příznivci Pens sice při převzetí postaviček sice již neuvidí naživo Jágra, který se mezitím vrátil do Kladna před blížící se baráží o extraligu, cenný suvenýr ale nepochybně neodmítnou.

Pittsburgh Penguins Vše o klubu ZDE