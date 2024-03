Krasobruslařská „upírka“ přepisuje historii. Šestnáct let nezávodila a teď...

Ve čtyřiceti letech se Deanna Stellatová-Dudeková stala historicky nejstarší mistryní světa v krasobruslení. „Říkejme, že je mi podruhé dvacet, to zní líp,“ smála se Američanka, která na šampionátu v Montrealu s Denisem Deschampsem reprezentovala Kanadu. Její příběh neuchvacuje pouze věkem. Ale i tím, že se k vrcholovému bruslení vrátila po šestnáctileté pauze.

Že mají stylový smysl pro humor, ukázali výběrem hudby a choreografií. Deanna Stellatová-Dudeková s Denisem Deschampsem, o osm let mladším partnerem, bruslili ve finále mistrovství světa sportovních dvojic na hudbu z filmu Interview s upírem. Ukázali, že čas a zběsilý let věků občas nehraje roli. Senzačně vybojovali zlato.

„Sen se stal skutečností,“ radovala se Stellatová-Dudeková v rozhovoru pro NBC. „Snad jsem povzbudila starší sportovce i další lidi. Aby nepřestávali s tím, co milují, dokud nedosáhnou maxima svého potenciálu. Nejenom ve sportu, ale i v jiných oblastech života.“

Deana Stellatová měla mládežnickou kariéru poměrně působivou. Talentovaná Američanka v sezoně 1999/2000 vyhrála juniorský seriál Grand Prix a získala stříbro na juniorském mistrovství světa.

Měla našlápnuto, jenže ji srážely série nepříjemných zranění. Měla zlomený levý kotník, v pravém si natrhla vazy, bojovala s vážným zraněním kyčle. I proto už sedmnácti letech pověsila brusle na hřebík. V roce 2001 s krasobruslením skončila. Musela, jestli chtěla „fungovat“ v civilním životě. Pracovala jako estetička a kosmetička, vdala se za Michaela Dudeka a v Chicagu se postupně vypracovala na vedoucí oddělení kliniky plastické chirurgie.

Kvůli parťákovi změnila občanství

Zpátky na led ji nečekaně vrátil teambuilding s pracovními kolegy. Na něm mimo jiné padla i klíčová otázka: „Co byste dělali, kdybyste věděli, že nemůžete selhat?“ Stellatová-Dudeková měla okamžitě jasno. „Vrátila bych se ke krasobruslení a vyhrála olympiádu!“

A proč vlastně ne? Ve 33 letech poprosila svou mámu, jestli by doma nenašla brusle. Po šestnáctileté pauze! Na veřejném kluzišti si pak vyzkoušela základní kroky, opatrně i pár skoků. Po hodině solidně zvládala dvojité skoky, za tři měsíce i trojité.

Pro srovnání. Dosavadní rekord v dlouhověkosti držela mezi ženami Ludowika Jakobssonová z Finska, která v roce 1923 získala párový titul v 38 letech. A když jí společně s partnerem Walterem na olympiádě v Chamonix 1924 předávali stříbro, bylo jí 39 let a 190 dní.

„Být nejstarší ženskou mistryní světa ale nebylo něco, na co jsem při návratu myslela,“ vysvětlovala Stellatová-Dudeková. „Vnímala jsem to tak, že krasobruslení je má nedokončená práce. Chtěla jsem tomu dát vše, co dokážu. Abych si v osmdesáti mohla po večeři vypít sklenku vína a říct si: ‚Jsem na sebe hrdá, protože jsem na ledu udělala maximum.‘“

Klíčová byla volba disciplíny. Na oprášení sólové kariéry na vrcholové scéně už to přece jenom nebylo. Od šéfa americké federace Mitche Moyera dostala tip, ať zkusí sportovní dvojice. Dala se dohromady s Nathanem Bartholomayem, společně byli dvakrát bronzoví na mistrovství USA. Jenže v roce 2019 se Bartholomay rozhodl i kvůli zdraví skončit. Ve třiceti.

„Obvolala jsem pak všechny známé krasobruslařské kouče, jestli by pro mě nenašli nového partnera,“ líčila Stellatová-Dudeková. Že už to nemá cenu? S tím se nechtěla smířit. „Vášeň nemá věkové omezení!“

Nového parťáka nakonec našla v jiné zemi. Za kanadským bruslařem Denisem Deschampsem se odstěhovala do Quebeku, neodradila ji ani nucená roční pauza kvůli změně občanství. Kvůli ní nestihli olympiádu v roce 2022.

„Mým cílem byl vždy rok 2026,“ připomíná Stellatová-Dudeková s úsměvem olympiádu v Miláně. „Pokud mé tělo vydrží.“ O osm let mladší parťák je přesvědčený, že vydrží. „Deanna je bojovnice! Pro ni je olympiáda každý den,“ dodal Denis Deschamps.