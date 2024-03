Messiho spoluhráč Di María: Jeho rodině vyhrožují smrtí!

Život světově úspěšného fotbalisty přináší spoustu výhod. Máte hromadu prachů, slávu i obdiv krásných žen. Každá mince má ale dvě strany. A ta druhá je v případě elitního fotbalisty Ángela Di Maríi (36) hodně temná. Co přesně se stalo?

Rodině argentinského fotbalisty Ángela Di Maríi v Rosariu vyhrožovali smrtí krátce poté, co šestatřicetiletý křídelník Benfiky Lisabon prohlásil, že by chtěl ukončit kariéru v rodném městě. S odkazem na tamní policii to napsala agentura Reuters.

Podle policie zanechali neznámí pachatelé před domem, v němž mistr světa z Kataru během svého pobytu v Argentině bydlí, balíček se vzkazem: „Řekněte svému synovi, ať se nevrací do Rosaria, jinak zabijeme někoho z rodiny. Nezachrání vás ani (starosta) Pullaro".

Rosario dlouhodobě čelí nárůstu násilí spojeného s drogami. Loni dostal obdobný výhružný vzkaz i Lionel Messi poté, co na obchod v Rosariu patřící jeho příbuzným zaútočili dva střelci.

Di María je momentálně s reprezentací v USA, kde dnes Argentina sehraje přípravný zápas s Kostarikou. S národním týmem se chce bývalý hráč Manchesteru United, Realu Madrid, Paris St. Germain či Juventusu rozloučit po letním mistrovství Jižní Ameriky, kde budou La Albiceleste obhajovat titul.